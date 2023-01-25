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Танк Abrams: тактико-технические характеристики

Танк Abrams: тактико-технические характеристики - РИА Новости, 25.01.2023

Танк Abrams: тактико-технические характеристики

Танк Abrams – основной боевой танк (ОБТ) США. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:43

2023-01-25T18:43

2023-01-25T18:43

справки

сша

m1a2 abrams

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Танк Abrams – основной боевой танк (ОБТ) США.Стоит на вооружении армии и корпуса морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.Масштабные работы по проектированию нового основного боевого танка начались в США после прекращения в 1970 году совместного конструирования с ФРГ перспективного ОБТ МВТ70. В феврале 1972 года в Соединенных Штатах была образована оперативная группа, в состав которой вошли военные и представители фирм-разработчиков. В их задачу входило формулирование концепции будущей машины ХМ1. Новый танк создавался на конкурсных началах. Для участия в данном состязании Пентагон выбрал две компании – Chrysler (в настоящее время – General Dynamics Land Systems) и General Motors. 18 июля 1974 года с ними был заключен контракт на разработку и изготовление опытных образцов нового танка. Согласно условиям договора, опытные образцы следовало представить на испытания к началу 1976 года.В январе 1976 года на Абердинском полигоне (округ Харфорд, штат Мэриленд) начались сравнительные испытания опытных образцов. General Motors изготовил танк, оснащенный 12-цилиндровым дизельным двигателем с переменной степенью сжатия AVCR-1360-2 фирмы Teledyne Continental. Машина имела комбинированную подвеску: гидропневматическую на 1, 2 и 6-м опорных катках и торсионную на 3, 4 и 5-м. Упрощенная СУО (система управления огнем) была заимствована у опытного танка ХМ803. В целом, машина General Motors являлась глубокой модернизацией последнего.В свою очередь, конструкторы фирмы Chrysler, сохранив классическую компоновку, предложили значительно более прогрессивный образец, причем во всем – в отношении силовой установки, ходовой части, системы управления огнем и т.д.12 ноября 1976 года Chrysler объявили победителем конкурса на новый танк для армии США. Серийное производство машины, получившей официальное название М1 General Abrams, началось 28 февраля 1980 года. Танк был назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командовавшего в период Второй мировой войны танковым батальоном, а впоследствии руководившего операциями американских вооруженных сил во Вьетнаме и лично занимавшегося вопросами проекта ХМ1 во время пребывания на посту начальника Главного штаба сухопутных войск США.М1 Abrams имел классическую компоновку с передним расположением отделения управления и кормовым – моторно-трансмиссионного. Это был первый с 1930-х годов американский танк, у которого ведущие колеса располагались сзади.Корпус и башня – нетипичной для американского послевоенного танкостроения сварной конструкции с использованием в их лобовых частях многослойной брони. По образу и подобию английского танка Chieftain ("Чифтен") механик-водитель при закрытом люке занимал положение полулежа.Вооружался М1 нарезной пушкой М68А1 (английская пушка L7A1, выпускавшаяся в США по лицензии) калибра 105 миллиметров, снабженной эжектором и стабилизированной в двух плоскостях. Справа от орудия в башне находились сиденья командира и наводчика, слева – место заряжающего. Боекомплект пушки насчитывал 55 выстрелов, 44 из них размещались в нише башни в двух отсеках по 22 выстрела в каждом. Отсеки изолировались от боевого отделения с помощью броневых шторок толщиной 20 миллиметров. Сверху над отсеками были установлены три вышибные пластины для сброса давления при взрыве боекомплекта. Остальные выстрелы хранились в бронированных контейнерах.Наряду с орудием танк оснащался тремя пулеметами: 7,62-мм спаренным М240, 12,7-мм М2НВ на открытой штыревой стойке командирской башенки и еще одним 7,62-мм М240 на стойке, закрепленной у люка заряжающего. Боекомплект пулеметов состоял из 11 400 патронов калибра 7,62 миллиметра и 1000 патронов калибра 12,7 миллиметра. По бортам башни – два шестиствольных дымовых гранатомета М239.Танк обладал достаточно совершенной системой управления огнем. На нем был установлен перископический, комбинированный прицел-дальномер GPS с окулярной отводкой для командира. Прицел-дальномер имел дневную ветвь с кратностью увеличения от 3 до 10 и с полем зрения соответственно 18 и 6,5°, ночную тепловизионную ветвь, приемопередатчик лазерного дальномера и гироскопический стабилизатор линии прицеливания в вертикальной плоскости. В состав СУО входил цифровой баллистический вычислитель М21, который непрерывно управлял положением прицельной марки и одновременно осуществлял контроль работы всех подсистем комплекса управления вооружением.Кроме основного прицела наводчика танк был оснащен командирским вспомогательным монокулярным прицелом М919. Он устанавливался в крыше командирской башенки и предназначался для наведения в цель 12,7-мм пулемета при стрельбе как по воздушным, так и по наземным целям. Вспомогательный монокулярный телескопический прицел наводчика М920 с 10-кратным увеличением использовался для наведения основного вооружения при выходе из строя прицела GPS.В едином блоке с трансмиссией и обслуживающими системами на танке был установлен газотурбинный двигатель Avco-Lycoming AGT-1500 мощностью 1500 лошадиных сил (1100 кВт) при 3000 об/мин, с двухкаскадным компрессором, свободной силовой турбиной и стационарным теплообменником.Гидромеханическая двухпоточная трансмиссия Allison Х-1100-3В включала в себя однореакторную комплексную гидропередачу с блокировочным фрикционом, четырехступенчатую планетарную коробку передач, дифференциальный двухпоточный механизм поворота с гидрообъемным приводом управления и две бортовые передачи.Ходовая часть применительно к одному борту состояла из семи обрезиненных опорных катков на борт, двух обрезиненных поддерживающих катков, ведущего колеса заднего расположения со съемными зубчатыми венцами (зацепление цевочное) и направляющего колеса. Подвеска – индивидуальная торсионная. Гидравлические амортизаторы были установлены на 1, 2 и 7-м узлах подвески. Гусеница Т142 обрезиненная с РМШ и съемными асфальтоходными подушками, в каждой гусенице 78 траков шириной 635 миллиметров, шаг трака – 193 миллиметра.Двигатель, трансмиссия и ходовая часть позволяли боевой машине массой 57 тонн развивать максимальную скорость 72,4 километров в час. Запас хода по шоссе составлял 394-440 километров. Экипаж танка – четыре человека.Модернизация Abrams началась вскоре после начала его серийного производства в рамках так называемой программы Block I. Толчком к ее проведению послужила Ливанская война 1982 года и сведения, поступившие от израильтян, о новых советских подкалиберных снарядах. Результатом первого этапа программы стал танк IP M1 (IP – Improved Product – усовершенствованный продукт), появившийся в 1984 году и получивший усиленное бронирование лобовой части корпуса и башни, усовершенствованную подвеску, доработанную трансмиссию, новую гусеницу Т156 и дополнительную корзину для имущества в кормовой части башни. Боевая масса танка составила 55,55 тонны.В августе 1984 года на вооружение был принят танк М1А1. Главное его отличие – 120-мм гладкоствольная пушка М256, изготавливаемая по немецкой лицензии. Боекомплекты в машине уменьшились до 40 выстрелов к орудию и до 2800 патронов к спаренному пулемету. На крыше башни смонтировали две вышибные панели одинакового размера вместо трех, в дополнение к существующей индивидуальной защите от ОМП установили систему коллективной защиты с ФВУ. В связи с возросшей массой танка были внесены изменения в ходовую часть. С 1988 года в состав лобовой брони корпуса и башни части танков ввели обедненный уран (М1А1 НА – Heavy Armor). Боевая масса – 57,155 (М1А1) и 62,2 тонны (М1А1 НА). Серийное производство было начато в декабре 1985 года.В 1994 году появилась новая модификация танка М1А2. Танк получил новый стабилизированный командирский тепловизионный прибор кругового наблюдения CITV, баллистический вычислитель с увеличенным объемом памяти, лазерный дальномер на углекислом газе, интегральную бортовую информационную систему IVIS и тепловизионный прибор наблюдения механика-водителя. В корпусных конструкциях более широко используются элементы бронезащиты из обедненного урана, установлены противокумулятивные экраны на крыше башни. Боевая масса танка достигла 63,1 тонны.В 1999 году была начата очередная программа модернизации, получившая название SEP. В рамках программы была создана своего рода "цифровая" версия танка М1А2.Обновление предусматривало оснащение ОБТ усовершенствованным бронированием, новой полностью цифровой системой управления огнем, тепловизионной системой второго поколения наводчика и командира с существенно улучшенными возможностями обнаружения цели днем и ночью, вспомогательной силовой установкой для функционирования электронных систем при неработающем основном двигателе и тепловой системой управления кондиционирования воздуха для экипажа и электронного оборудования. Также были применены самые современные информационные технологии, включая цветные карты, сетевые коммуникации, увеличенные объемы машинной памяти и производительные процессоры для повышения эффективности поражения целей. Поставки первых M1A2 SEP начались в августе 1999 года.В октябре 2008 года был выпущен модернизированный танк M1A2 SEP V2 (Systems Enhancement PackageVersion 2) – наиболее продвинутая "цифровая" модификация американского основного боевого танка М1 Abrams. Новая машина отличается от предыдущих версий усовершенствованными цветными дисплеями для отображения тактической обстановки, прицелами с электрооптическим и инфракрасным каналами, доработанной силовой установкой и новыми средствами связи, совместимыми с сетями пехотных частей и соединений. Помимо этого, модернизация включает внедрение ряда технологий, разработанных по программе "Боевые системы будущего" (Future Combat Systems). Боевое использование танков М1А1/М1А2 в городских условиях в Ираке и в других районах заставило сухопутные войска США предусмотреть дополнительное их оборудование с целью повышения боевой эффективности и живучести.С этой целью был разработан комплект: оборудование для повышения живучести танка в городских условиях (TUSK), состоящий из: тепловизионного прибора заряжающего (LTWS); броневого щита пулеметной установки заряжающего (LAGS); управляемого из заброневого пространства пулемета, стабилизированного в двух плоскостях с углами возвышения -20°/+60° и круговым вращением, управляемого с помощью пульта управления и выводом изображения с прицела на ЖК дисплей (CROWS); кормовой камеры аварийного обзора в секторе 180°; системы связи со спешенными солдатами; дополнительной защиты за счет комплекта реактивной брони, устанавливаемой на бортах (ARAT) и элементов защиты кормовой части танка (RPU).Для экспортных целей была разработана модификация М1А2, оснащенная дизельной силовой установкой MTU Euro Power Pack, состоящей из 1500 сильного дизеля MTU 883 V-12, объединенного с трансмиссией Renk HSWL 295 TM.В 2020 году в армию США были поставлены новые модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3. Одна из главных особенностей M1A2 SEP V3 – комплекс активной защиты Trophy, который может эффективно перехватывать неприятельские боеприпасы при помощи РЛС и поражающих элементов. Кроме Trophy, модернизированный танк получил комплекс средств радиосвязи JTRS, модернизированную систему управления огнем, усовершенствованную технологию конструктивно-сменных блоков, новую версию комплекса средств защиты от самодельных взрывных устройств, имеющий дистанционное управление, и ряд других важных усовершенствований.Помимо Ирака танки Abrams также использовались во время операций в Афганистане, Йемене.Тактико-технические характеристики танков AbramsМодификация М1:Вес танка – 54,4 тонныДлина (без ствола орудия) – 7,92 мШирина – 3,66 мВысота – 2,43 мЗащищенность лба башни (эквивалент) – 700 ммЗащищенность лба корпуса – 550 ммТолщина бортов – от 25 до 57 ммТолщина крыши – 70 ммМаксимальная скорость – 72 км/чЗапас хода – 440-465 кмУдельная мощность – 27,6 л.с. на тоннуМодификация M1A1HA:Вес танка – 61 тоннаДлина (без ствола орудия) – 7,92 мШирина – 3,66 мВысота – 2,43 мЗащищенность лба башни (эквивалент) – 850 ммЗащищенность лба корпуса – 650 ммТолщина бортов – от 25 до 57 ммТолщина крыши – 70 ммМаксимальная скорость – 65 км/чЗапас хода – 440-465 кмУдельная мощность – 22,3 л.с. на тоннуМодификация M1A2 SEP:Вес танка – до 63 тоннДлина (без ствола орудия) – 7,92 мШирина – 3,66 мВысота – 2,43 мЗащищенность лба башни (эквивалент) – 940-960 ммЗащищенность лба корпуса – точных данных нетТолщина бортов – от 25 до 57 ммТолщина крыши – 70 ммМаксимальная скорость – 67 км/чЗапас хода – 440-465 кмУдельная мощность – 23,8 л.с. на тоннуМатериал подготовлен на основе информации открытых источников

сша

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, m1a2 abrams