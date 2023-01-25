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Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день - РИА Новости, 25.01.2023
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Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день
Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день - РИА Новости, 25.01.2023
Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день
Бытовые потребители в Одесской области Украины обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Одесские... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:11
2023-01-25T14:17
одесская область
в мире
украина
дтэк
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бытовые потребители в Одесской области Украины обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Одесские электросети". "Бытовые потребители Одесской области обеспечены светом только шесть часов в день из-за низких лимитов... На протяжении последней недели Одесской области доводят на день лимит потребления электроэнергии около 625 мегаватт. Это 48% от нужд всей области в мощности в нормальных условиях работы энергосистемы - 1295 мегаватт", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*. Также отмечается, что ночной лимит в среднем составляет 440 мегаватт, это лишь 34% от нужд региона. Из-за таких лимитов в Одесской области ночью до 7.00 (8.00 мск) применяются экстренные отключения света, а днем и вечером до 00.00 (1.00 мск) - графики стабилизационных отключений. По утверждению компании, доведенный лимит распределяется между тремя ключевыми категориями потребителей: бытовыми потребителями, промышленностью и критической инфрастуктурой. В таких условиях 25% электроэнергии направляется на нужды критической инфрастуктуры, 8% - на потребности промышленности, а на нужды населения и бизнеса остается около 208 мегаватт мощности (15%). "Такой лимит позволяет ДТЭК "Одесские электросети" применять для бытовых потребителей график стабилизационных отключений: три через шесть (три часа со светом и шесть часов без)", - добавили в компании. Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что киевское и одесское отделения ДТЭК оштрафовали из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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одесская область, в мире, украина, дтэк
Одесская область, В мире, Украина, ДТЭК
14:11 25.01.2023 (обновлено: 14:17 25.01.2023)
 
Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день

ДТЭК "Одесские электросети": бытовым потребителям дают свет лишь шесть часов в день

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бытовые потребители в Одесской области Украины обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Одесские электросети".
"Бытовые потребители Одесской области обеспечены светом только шесть часов в день из-за низких лимитов... На протяжении последней недели Одесской области доводят на день лимит потребления электроэнергии около 625 мегаватт. Это 48% от нужд всей области в мощности в нормальных условиях работы энергосистемы - 1295 мегаватт", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*.
Также отмечается, что ночной лимит в среднем составляет 440 мегаватт, это лишь 34% от нужд региона. Из-за таких лимитов в Одесской области ночью до 7.00 (8.00 мск) применяются экстренные отключения света, а днем и вечером до 00.00 (1.00 мск) - графики стабилизационных отключений.
По утверждению компании, доведенный лимит распределяется между тремя ключевыми категориями потребителей: бытовыми потребителями, промышленностью и критической инфрастуктурой. В таких условиях 25% электроэнергии направляется на нужды критической инфрастуктуры, 8% - на потребности промышленности, а на нужды населения и бизнеса остается около 208 мегаватт мощности (15%). "Такой лимит позволяет ДТЭК "Одесские электросети" применять для бытовых потребителей график стабилизационных отключений: три через шесть (три часа со светом и шесть часов без)", - добавили в компании.
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Вчера, 12:34
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Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что киевское и одесское отделения ДТЭК оштрафовали из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Одесская областьВ миреУкраинаДТЭК
 
 
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