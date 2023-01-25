https://ria.ru/20230125/svet-1847323415.html

Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день

Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день - РИА Новости, 25.01.2023

Бытовым потребителям в Одесской области дают свет лишь шесть часов в день

Бытовые потребители в Одесской области Украины обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Одесские... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:11

2023-01-25T14:11

2023-01-25T14:17

одесская область

в мире

украина

дтэк

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бытовые потребители в Одесской области Украины обеспечены светом лишь шесть часов в день из-за низких лимитов, сообщили в энергокомпании ДТЭК "Одесские электросети". "Бытовые потребители Одесской области обеспечены светом только шесть часов в день из-за низких лимитов... На протяжении последней недели Одесской области доводят на день лимит потребления электроэнергии около 625 мегаватт. Это 48% от нужд всей области в мощности в нормальных условиях работы энергосистемы - 1295 мегаватт", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook*. Также отмечается, что ночной лимит в среднем составляет 440 мегаватт, это лишь 34% от нужд региона. Из-за таких лимитов в Одесской области ночью до 7.00 (8.00 мск) применяются экстренные отключения света, а днем и вечером до 00.00 (1.00 мск) - графики стабилизационных отключений. По утверждению компании, доведенный лимит распределяется между тремя ключевыми категориями потребителей: бытовыми потребителями, промышленностью и критической инфрастуктурой. В таких условиях 25% электроэнергии направляется на нужды критической инфрастуктуры, 8% - на потребности промышленности, а на нужды населения и бизнеса остается около 208 мегаватт мощности (15%). "Такой лимит позволяет ДТЭК "Одесские электросети" применять для бытовых потребителей график стабилизационных отключений: три через шесть (три часа со светом и шесть часов без)", - добавили в компании. Ранее национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что киевское и одесское отделения ДТЭК оштрафовали из-за несоблюдения ими графиков отключения электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230125/energosistema-1847294893.html

одесская область

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Влада Копылова

одесская область, в мире, украина, дтэк