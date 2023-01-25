https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html

Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин

Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023

Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин

Суверенитет Европе будет возвращен так или иначе, но на это нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:33

2023-01-25T15:33

2023-01-25T16:32

европа

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суверенитет Европе будет возвращен так или иначе, но на это нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Многое, что происходит, оно имеет глубокие корни, определенные основания. И, конечно, время придет, в этом сомнения нет, так или иначе все-таки суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, на это нужно еще какое-то время", - сказал Путин на встрече со студентами.

https://ria.ru/20230125/putin-1847354646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, владимир путин, россия