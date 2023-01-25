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Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
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Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин
Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин
Суверенитет Европе будет возвращен так или иначе, но на это нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:33
2023-01-25T16:32
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суверенитет Европе будет возвращен так или иначе, но на это нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"."Многое, что происходит, оно имеет глубокие корни, определенные основания. И, конечно, время придет, в этом сомнения нет, так или иначе все-таки суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, на это нужно еще какое-то время", - сказал Путин на встрече со студентами.
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Путин: суверенитет Европе будет возвращен
Путин: суверенитет Европе будет возвращен
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европа, владимир путин, россия
Европа, Владимир Путин, Россия
15:33 25.01.2023 (обновлено: 16:32 25.01.2023)
 
Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин

Владимир Путин выразил уверенность, что Европа рано или поздно вернет себе суверенитет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суверенитет Европе будет возвращен так или иначе, но на это нужно время, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
"Многое, что происходит, оно имеет глубокие корни, определенные основания. И, конечно, время придет, в этом сомнения нет, так или иначе все-таки суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, на это нужно еще какое-то время", - сказал Путин на встрече со студентами.
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ЕвропаВладимир ПутинРоссия
 
 
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