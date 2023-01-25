https://ria.ru/20230125/sudno-1847236708.html

Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна - РИА Новости, 25.01.2023

Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:21

2023-01-25T08:21

2023-01-25T08:21

в мире

япония

южная корея

нагасаки (город)

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СЕУЛ, 25 янв - РИА Новости. Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операцию, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек По данным агентства, судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 1.45 (19.45 вторника мск). В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы. Указывается, что на данный момент найдены 12 человек, 11 из них находятся без сознания. Пострадавшие, скорее всего, будут отправлены в Нагасаки в Японию. Поисково-спасательная операция продолжается с участием южнокорейской и японской береговой охраны и морских сил самообороны Японии. Направлены пять катеров охраны, четыре самолета два иностранных грузовых судна.

https://ria.ru/20230116/sudno-1845254961.html

https://ria.ru/20230101/sudno-1842688779.html

япония

южная корея

нагасаки (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, южная корея, нагасаки (город)