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Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна - РИА Новости, 25.01.2023
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Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна
Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна - РИА Новости, 25.01.2023
Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна
Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T08:21
2023-01-25T08:21
в мире
япония
южная корея
нагасаки (город)
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СЕУЛ, 25 янв - РИА Новости. Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операцию, передает агентство Рёнхап. Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек По данным агентства, судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 1.45 (19.45 вторника мск). В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы. Указывается, что на данный момент найдены 12 человек, 11 из них находятся без сознания. Пострадавшие, скорее всего, будут отправлены в Нагасаки в Японию. Поисково-спасательная операция продолжается с участием южнокорейской и японской береговой охраны и морских сил самообороны Японии. Направлены пять катеров охраны, четыре самолета два иностранных грузовых судна.
https://ria.ru/20230116/sudno-1845254961.html
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япония
южная корея
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353
60
в мире, япония, южная корея, нагасаки (город)
В мире, Япония, Южная Корея, Нагасаки (город)
08:21 25.01.2023
 
Спасатели нашли 12 членов экипажа затонувшего гонконгского судна

Береговая охрана нашла 12 членов экипажа затонувшего между Южной Кореей и Японией судна

© Pixabay / Pixabay LicenseГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Pixabay / Pixabay License
Грузовое судно. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 янв - РИА Новости. Двенадцать человек из 22 членов экипажа затонувшего в водах между Южной Кореей и Японией гонконгского судна найдены, но 11 из них находятся без сознания, береговая охрана Южной Кореи и Японии продолжает совместную поисковую операцию, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что зарегистрированное в Гонконге грузовое судно с 22 людьми на борту затонуло в Восточно-Китайском море в районе острова Дандзё, относящегося к японской префектуре Нагасаки. Телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии сообщал о спасении четырех человек
Босфор - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Севшее на мель в Босфоре судно отбуксировали
По данным агентства, судно Jin Tian с 22 членами экипажа на борту, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 километра к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо на юге Южной Кореи в среду в 1.45 (19.45 вторника мск). В команде 14 китайцев и восемь человек из Мьянмы.
Указывается, что на данный момент найдены 12 человек, 11 из них находятся без сознания. Пострадавшие, скорее всего, будут отправлены в Нагасаки в Японию.
Поисково-спасательная операция продолжается с участием южнокорейской и японской береговой охраны и морских сил самообороны Японии. Направлены пять катеров охраны, четыре самолета два иностранных грузовых судна.
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В миреЯпонияЮжная КореяНагасаки (город)
 
 
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