https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html

Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества

Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества - РИА Новости, 25.01.2023

Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества и заявил, что этот праздник – всегда большое событие для всей образовательной РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

общество

владимир путин

россия

празднование татьянина дня

татьянин день

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества и заявил, что этот праздник – всегда большое событие для всей образовательной системы страны. "Это большое событие всегда не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы, но и всей страны. Праздник приятный, радостный и яркий, потому что связан, конечно, с молодежью. То, что мы его сохраняем из года в год, поддерживаем, мне кажется, что это очень хорошая традиция. Я вас поздравляю с этим праздником, хочу пожелать успехов", - сказал Путин на встрече со студентами. День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм – во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

https://ria.ru/20230125/tatyanin_den-1846777860.html

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общество, владимир путин, россия, празднование татьянина дня, татьянин день