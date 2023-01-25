https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html
Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества
Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества - РИА Новости, 25.01.2023
Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества
Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества и заявил, что этот праздник – всегда большое событие для всей образовательной РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:26
2023-01-25T15:26
2023-01-25T15:26
общество
владимир путин
россия
празднование татьянина дня
татьянин день
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества и заявил, что этот праздник – всегда большое событие для всей образовательной системы страны. "Это большое событие всегда не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы, но и всей страны. Праздник приятный, радостный и яркий, потому что связан, конечно, с молодежью. То, что мы его сохраняем из года в год, поддерживаем, мне кажется, что это очень хорошая традиция. Я вас поздравляю с этим праздником, хочу пожелать успехов", - сказал Путин на встрече со студентами. День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм – во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
https://ria.ru/20230125/tatyanin_den-1846777860.html
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общество, владимир путин, россия, празднование татьянина дня, татьянин день
Общество, Владимир Путин, Россия, Празднование Татьянина дня, Татьянин день
Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества
Путин назвал День студенчества большим событием для всей образовательной системы России
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с Днем студенчества и заявил, что этот праздник – всегда большое событие для всей образовательной системы страны.
"Это большое событие всегда не только в жизни студентов, но и всей образовательной системы, но и всей страны. Праздник приятный, радостный и яркий, потому что связан, конечно, с молодежью. То, что мы его сохраняем из года в год, поддерживаем, мне кажется, что это очень хорошая традиция. Я вас поздравляю с этим праздником, хочу пожелать успехов", - сказал Путин на встрече со студентами.
День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз – Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм – во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.