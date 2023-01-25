https://ria.ru/20230125/studenty-1847224397.html

Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием

Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием - РИА Новости, 25.01.2023

Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием

Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:42

2023-01-25T03:42

2023-01-25T04:41

общество

челябинская область

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552385_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_a69b7668ed6ad2e2af6535b788234e75.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла из пяти, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Исследование приурочено ко Дню студента. "Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти… В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%", — говорится в исследовании. Согласно приведенным данным, студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей чаще оценивали свои заведения выше (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла). Большинство (72%) вчерашних школьников и нынешних студентов завили, что в своем выборе опирались на собственные интересы, около половины (51%) также отталкивались от способностей. На востребованность выбранного направления обучения смотрели менее половины респондентов (43%), а каждый пятый учитывал мнение родственников. Каждый пятый (21%) студент вузов и ссузов, принявших участие в исследовании, не планирует работать по специальности после окончания учебы, но большинство (68%), напротив, хотят найти работу по профилю. Исследование проводилось с 9 по 20 января среди 2560 соискателей.

https://ria.ru/20230124/msu-1847092083.html

https://ria.ru/20230125/tatyanin_den-1846777860.html

челябинская область

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, челябинская область, московская область (подмосковье), россия