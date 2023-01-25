https://ria.ru/20230125/studenty-1847224397.html
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием - РИА Новости, 25.01.2023
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием
Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:42
2023-01-25T03:42
2023-01-25T04:41
общество
челябинская область
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла из пяти, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Исследование приурочено ко Дню студента. "Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти… В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%", — говорится в исследовании. Согласно приведенным данным, студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей чаще оценивали свои заведения выше (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла). Большинство (72%) вчерашних школьников и нынешних студентов завили, что в своем выборе опирались на собственные интересы, около половины (51%) также отталкивались от способностей. На востребованность выбранного направления обучения смотрели менее половины респондентов (43%), а каждый пятый учитывал мнение родственников. Каждый пятый (21%) студент вузов и ссузов, принявших участие в исследовании, не планирует работать по специальности после окончания учебы, но большинство (68%), напротив, хотят найти работу по профилю. Исследование проводилось с 9 по 20 января среди 2560 соискателей.
https://ria.ru/20230124/msu-1847092083.html
https://ria.ru/20230125/tatyanin_den-1846777860.html
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общество, челябинская область, московская область (подмосковье), россия
Общество, Челябинская область, Московская область (Подмосковье), Россия
03:42 25.01.2023 (обновлено: 04:41 25.01.2023)
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием
"HeadHunter": только четверть российских студентов абсолютно довольны своим обучением
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла из пяти, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
Исследование приурочено ко Дню студента.
"Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти… В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%", — говорится в исследовании.
Согласно приведенным данным, студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей
чаще оценивали свои заведения выше (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки от соискателей из Московской области
(3,3 балла).
Большинство (72%) вчерашних школьников и нынешних студентов завили, что в своем выборе опирались на собственные интересы, около половины (51%) также отталкивались от способностей. На востребованность выбранного направления обучения смотрели менее половины респондентов (43%), а каждый пятый учитывал мнение родственников.
Каждый пятый (21%) студент вузов и ссузов, принявших участие в исследовании, не планирует работать по специальности после окончания учебы, но большинство (68%), напротив, хотят найти работу по профилю.
Исследование проводилось с 9 по 20 января среди 2560 соискателей.