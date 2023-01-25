Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/studenty-1847224397.html
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием - РИА Новости, 25.01.2023
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием
Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:42
2023-01-25T04:41
общество
челябинская область
московская область (подмосковье)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552385_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_a69b7668ed6ad2e2af6535b788234e75.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла из пяти, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Исследование приурочено ко Дню студента. "Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти… В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%", — говорится в исследовании. Согласно приведенным данным, студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей чаще оценивали свои заведения выше (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла). Большинство (72%) вчерашних школьников и нынешних студентов завили, что в своем выборе опирались на собственные интересы, около половины (51%) также отталкивались от способностей. На востребованность выбранного направления обучения смотрели менее половины респондентов (43%), а каждый пятый учитывал мнение родственников. Каждый пятый (21%) студент вузов и ссузов, принявших участие в исследовании, не планирует работать по специальности после окончания учебы, но большинство (68%), напротив, хотят найти работу по профилю. Исследование проводилось с 9 по 20 января среди 2560 соискателей.
https://ria.ru/20230124/msu-1847092083.html
https://ria.ru/20230125/tatyanin_den-1846777860.html
челябинская область
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845552385_737:248:3137:2048_1920x0_80_0_0_9f76b17391ff286e66f1b6ea27e910df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, челябинская область, московская область (подмосковье), россия
Общество, Челябинская область, Московская область (Подмосковье), Россия
03:42 25.01.2023 (обновлено: 04:41 25.01.2023)
 
Стало известно, сколько российских студентов довольны своим образованием

"HeadHunter": только четверть российских студентов абсолютно довольны своим обучением

© iStock.com / skynesherСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© iStock.com / skynesher
Студенты в аудитории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Только четверть (26%) студентов в России абсолютно довольны своим обучением, в среднем учащиеся в вузах и колледжах оценивают качество образования в 3,6 балла из пяти, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
Исследование приурочено ко Дню студента.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
Вчера, 15:07
Путин осмотрит новый корпус МГУ в День студента
"Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. — ссузах) оценили качество образования в них примерно в 3,6 балла из пяти… В целом абсолютно удовлетворены своим обучением только 26% студентов, полностью недовольны – 6%", — говорится в исследовании.
Согласно приведенным данным, студенты из Саратовской, Омской и Челябинской областей чаще оценивали свои заведения выше (средняя оценка в этих регионах — 4,1 балла), ниже всего оценки от соискателей из Московской области (3,3 балла).
Большинство (72%) вчерашних школьников и нынешних студентов завили, что в своем выборе опирались на собственные интересы, около половины (51%) также отталкивались от способностей. На востребованность выбранного направления обучения смотрели менее половины респондентов (43%), а каждый пятый учитывал мнение родственников.
Каждый пятый (21%) студент вузов и ссузов, принявших участие в исследовании, не планирует работать по специальности после окончания учебы, но большинство (68%), напротив, хотят найти работу по профилю.
Исследование проводилось с 9 по 20 января среди 2560 соискателей.
Празднование Дня студентов на Ленинских горах. Архив - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
01:40
День российского студенчества – "Татьянин день"
 
ОбществоЧелябинская областьМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала