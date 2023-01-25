https://ria.ru/20230125/stipendiya-1847270930.html

Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий

Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий - РИА Новости, 25.01.2023

Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий

Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:05

2023-01-25T11:05

2023-01-25T11:37

россия

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее министр также сообщал, что при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ необходимо учитывать академические успехи студента.

https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента