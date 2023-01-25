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Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий - РИА Новости, 25.01.2023
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Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий - РИА Новости, 25.01.2023
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий
Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:37
россия
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее министр также сообщал, что при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ необходимо учитывать академические успехи студента.
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россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
11:05 25.01.2023 (обновлено: 11:37 25.01.2023)
 
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий

Фальков: Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЗачетная книжка
Зачетная книжка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее министр также сообщал, что при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ необходимо учитывать академические успехи студента.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:01Наука
Минобрнауки предложило учредить стипендии за достижения в электронике
 
РоссияОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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