https://ria.ru/20230125/stipendiya-1847270930.html
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий - РИА Новости, 25.01.2023
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий
Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:05
2023-01-25T11:37
россия
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Ранее министр также сообщал, что при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ необходимо учитывать академические успехи студента.
https://ria.ru/20230124/stipendii-1847116450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Россия, Общество, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
11:05 25.01.2023 (обновлено: 11:37 25.01.2023)
Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий
Фальков: Минобрнауки планирует увеличить количество именных стипендий и их получателей
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минобрнауки России планирует увеличить количество получателей стипендий и именных стипендий, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Мы расширяем линейку таких стипендий, увеличиваем, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и количество, объем самих стипендий", - сказал министр на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее министр также сообщал, что при обсуждении повышения стипендии до уровня МРОТ необходимо учитывать академические успехи студента.