https://ria.ru/20230125/starlink-1847338277.html
На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ
На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ
Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии, сообщил в среду вице-премьер Украины – министр цифровой информации Михаил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:50
2023-01-25T14:50
2023-01-25T15:25
в мире
михаил федоров
украина
германия
технологии
starlink
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии, сообщил в среду вице-премьер Украины – министр цифровой информации Михаил Федоров. "Записываем интервью с немецкими журналистами издание Die Zeit в укрытии... Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Starlink, которые мы получим в следующем месяце", - написал он в своем Telegram-канале. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847335180.html
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в мире, михаил федоров, украина, германия, технологии, starlink
В мире, Михаил Федоров, Украина, Германия, Технологии, Starlink
14:50 25.01.2023 (обновлено: 15:25 25.01.2023)
На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ
Министр Федоров: Киев рассчитывает получить десять тысяч терминалов Starlink от Германии