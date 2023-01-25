https://ria.ru/20230125/starlink-1847338277.html

На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ

На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ - РИА Новости, 25.01.2023

На Украине рассчитывают получить десять тысяч терминалов Starlink от ФРГ

Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии, сообщил в среду вице-премьер Украины – министр цифровой информации Михаил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:50

2023-01-25T14:50

2023-01-25T15:25

в мире

михаил федоров

украина

германия

технологии

starlink

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии, сообщил в среду вице-премьер Украины – министр цифровой информации Михаил Федоров. "Записываем интервью с немецкими журналистами издание Die Zeit в укрытии... Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Starlink, которые мы получим в следующем месяце", - написал он в своем Telegram-канале. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847335180.html

украина

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в мире, михаил федоров, украина, германия, технологии, starlink