https://ria.ru/20230125/stakhanov-1847275259.html
Губернатор Бурков рассказал о восстановлении подшефного Стаханова в ДНР
Губернатор Бурков рассказал о восстановлении подшефного Стаханова в ДНР - РИА Новости, 25.01.2023
Губернатор Бурков рассказал о восстановлении подшефного Стаханова в ДНР
Губернатор Омской области Александр Бурков на пресс-конференции с региональными представителями СМИ рассказал о восстановлении подшефного Стаханова в ДНР. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:19
2023-01-25T11:19
2023-01-25T11:19
омская область
общество
жкх
александр бурков
стаханов
омская область
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков на пресс-конференции с региональными представителями СМИ рассказал о восстановлении подшефного Стаханова в ДНР. Строители из Омской области в прошедшем году восстановили десять социальных объектов в подшефном городе Стаханов в ДНР. Благодаря этому город был готов к зиме. "Деньги собирали всем миром. Поставки осуществляли строительные организации, отправляли гуманитарную помощь. Точно в цифрах не могу сказать, сколько денег было отправлено. Сотни миллионов от Омской области", – рассказал Александр Бурков. Губернатор добавил, что в 2023 году необходимо обновить котлы, которые, по его словам, не менялись с советских времен. Также подлежит сделать акцент на восстановлении жилого фонда, разрушенного после обстрелов. Будет рассмотрен вопрос ремонта дорог. Летом детей из подшефного города планируют отправить в Омск на обучение и отдых.
https://ria.ru/20230124/mariupol-1847125372.html
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общество, жкх, александр бурков, стаханов, омская область, донецкая народная республика
Омская область , Общество, ЖКХ, Александр Бурков, Стаханов, Омская область, Донецкая Народная Республика