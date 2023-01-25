https://ria.ru/20230125/ssha-1847260153.html

Двадцать штатов подали иск против миграционной программы Байдена

Двадцать штатов подали иск против миграционной программы Байдена - РИА Новости, 25.01.2023

Двадцать штатов подали иск против миграционной программы Байдена

Двадцать штатов США, контролируемых республиканцами, обратились к федеральному судье с требованием приостановить программу оказания финансовой поддержки... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:26

2023-01-25T10:26

2023-01-25T11:08

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Двадцать штатов США, контролируемых республиканцами, обратились к федеральному судье с требованием приостановить программу оказания финансовой поддержки мигрантам, передает телеканал CBS News со ссылкой на судебный документ. Ранее президент США Джо Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Венесуэлы, Кубы и Гаити. Еще одной новацией должна стать система предварительной онлайн-записи, которая упорядочит прибытие мигрантов на пункты пограничного пропуска для подачи заявлений на убежище. Согласно судебным документам, в коллективном иске приняли участие такие штаты, как Алабама, Аляска, Арканзас, Флорида, Айдахо, Айова, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Западная Виргиния, Вайоминг. Коалицию возглавляет штат Техас. По данным судебного иска, коалиция из несогласных с миграционной политикой Байдена штатов утверждает, что политика спонсорства незаконно расширяет объем полномочий по условно-досрочному освобождению, которые могут использоваться только в исключительных случаях. Штаты также заявили, что чиновники должны были разрешить общественности высказать свое мнение о программе до того, как она будет реализована. В 2022 году численность нелегальных иммигрантов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.

https://ria.ru/20230110/sud-1843860462.html

https://ria.ru/20220903/navakho-1814185145.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, никарагуа, венесуэла