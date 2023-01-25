https://ria.ru/20230125/ssha-1847255552.html

Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы

Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы - РИА Новости, 25.01.2023

Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы

Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:05

2023-01-25T10:15

в мире

билл клинтон

сша

барак обама

дональд трамп

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода с поста, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей политиков. Как отмечается, ни один из представителей бывших президентов не заявил о проведении дополнительных обысков в домах или офисах, где потенциально могут храниться документы. "Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив", - заявили в офисе Клинтона. Представители Буша-младшего и Обамы заявили, что бывшие президенты следовали тем же путем. Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах. В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.

https://ria.ru/20230124/dokumenty-1847205654.html

https://ria.ru/20230123/dokumenty-1846938501.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, билл клинтон, сша, барак обама, дональд трамп