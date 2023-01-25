10:05 25.01.2023 (обновлено: 10:15 25.01.2023)
Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы
Представители Обамы, Клинтона и Буша-младшего заявили, что те сдали секретные документы
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода с поста, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей политиков.
Как отмечается, ни один из представителей бывших президентов не заявил о проведении дополнительных обысков в домах или офисах, где потенциально могут храниться документы.
"Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив", - заявили в офисе Клинтона.
Представители Буша-младшего и Обамы заявили, что бывшие президенты следовали тем же путем.
Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах.
В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.