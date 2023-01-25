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Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы - РИА Новости, 25.01.2023
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Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы
Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы - РИА Новости, 25.01.2023
Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы
Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:05
2023-01-25T10:15
в мире
билл клинтон
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барак обама
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода с поста, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей политиков. Как отмечается, ни один из представителей бывших президентов не заявил о проведении дополнительных обысков в домах или офисах, где потенциально могут храниться документы. "Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив", - заявили в офисе Клинтона. Представители Буша-младшего и Обамы заявили, что бывшие президенты следовали тем же путем. Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах. В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.
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в мире, билл клинтон, сша, барак обама, дональд трамп
В мире, Билл Клинтон, США, Барак Обама, Дональд Трамп
10:05 25.01.2023 (обновлено: 10:15 25.01.2023)
 
Три экс-президента США заявили, что сдали все секретные документы

Представители Обамы, Клинтона и Буша-младшего заявили, что те сдали секретные документы

© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив после ухода с поста, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей политиков.
Как отмечается, ни один из представителей бывших президентов не заявил о проведении дополнительных обысков в домах или офисах, где потенциально могут храниться документы.
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 21:48
СМИ: в доме экс-вице-президента США Пенса нашли секретные документы
"Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив", - заявили в офисе Клинтона.
Представители Буша-младшего и Обамы заявили, что бывшие президенты следовали тем же путем.
Ранее сообщалось, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах.
В США набирает обороты скандал после сообщений о том, что высшие лица государства не соблюдают правила обращения с секретными документами. В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго Дональда Трампа. Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 22:03
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В миреБилл КлинтонСШАБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
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