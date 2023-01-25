https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html
СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию
СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию - РИА Новости, 25.01.2023
СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию
Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает предоставить... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T01:08
2023-01-25T01:08
2023-01-25T01:08
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает предоставить детям участников спецоперации государственную социальную стипендию, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва. "Государственная социальная стипендия назначается… студентам, являющимся детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, а также получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание", - сообщается в тексте законопроекта. Как отметил Миронов, размер академической стипендии не всегда покрывает минимальные потребности, из-за чего студенты идут работать. По мнению парламентария, это негативно сказывается на образовательном процессе. Миронов добавил, что дополнительная поддержка детей военнослужащих, задействованных в спецоперации, позволит детям продолжить обучение. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, минимально допустимый размер государственной социальной стипендии студентам, получающим высшее образование, составляет 2227 рублей в месяц.
https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html
https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847219947.html
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общество, сергей миронов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов
СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию
Депутаты СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает предоставить детям участников спецоперации государственную социальную стипендию, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
"Государственная социальная стипендия назначается… студентам, являющимся детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, а также получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание", - сообщается в тексте законопроекта.
Как отметил Миронов, размер академической стипендии не всегда покрывает минимальные потребности, из-за чего студенты идут работать. По мнению парламентария, это негативно сказывается на образовательном процессе. Миронов добавил, что дополнительная поддержка детей военнослужащих, задействованных в спецоперации, позволит детям продолжить обучение.
"Такой вопрос особенно актуален в Татьянин день. Мы считаем, что нужно создать дополнительные механизмы поддержки детей военнослужащих, задействованных в решении задач СВО. Это позволит им не только поддерживать более качественный образ жизни, но и достойно продолжить обучение, несмотря на все имеющиеся сложности", - сказал Миронов РИА Новости.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, минимально допустимый размер государственной социальной стипендии студентам, получающим высшее образование, составляет 2227 рублей в месяц.