https://ria.ru/20230125/srzp-1847220695.html

СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию

СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию - РИА Новости, 25.01.2023

СРЗП предлагает предоставить детям участников СВО социальную стипендию

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает предоставить... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T01:08

2023-01-25T01:08

2023-01-25T01:08

специальная военная операция на украине

общество

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598598060_0:148:3119:1902_1920x0_80_0_0_ba8486964690e89c469e002cc3293c5e.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который предлагает предоставить детям участников спецоперации государственную социальную стипендию, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект направлен в правительство для получения отзыва. "Государственная социальная стипендия назначается… студентам, являющимся детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, а также получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание", - сообщается в тексте законопроекта. Как отметил Миронов, размер академической стипендии не всегда покрывает минимальные потребности, из-за чего студенты идут работать. По мнению парламентария, это негативно сказывается на образовательном процессе. Миронов добавил, что дополнительная поддержка детей военнослужащих, задействованных в спецоперации, позволит детям продолжить обучение. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, минимально допустимый размер государственной социальной стипендии студентам, получающим высшее образование, составляет 2227 рублей в месяц.

https://ria.ru/20230124/vyezd-1847119422.html

https://ria.ru/20230125/deklaratsii-1847219947.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов