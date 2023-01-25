https://ria.ru/20230125/srok-1847302312.html

Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов

Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов - РИА Новости, 25.01.2023

Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов

Бывший системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов предприятия и попытку... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:02

2023-01-25T13:02

2023-01-25T13:27

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов предприятия и попытку наладить там майнинг криптовалюты, сообщает в среду УФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность гражданина России Гарипова В.Т., который осуществил несанкционированное вмешательство в деятельность объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Криогенмаш", - говорится в сообщении.Будучи системным администратором предприятия, он скопировал данные учетных записей сотрудников, а после увольнения с помощью этих сведений установил на сервера "Криогенмаша" "вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты"."Приговором Балашихинского городского суда Московской области Гарипов В.Т. признан виновным по части 1 статьи 274.1 УК России "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в 500 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.Однако ввиду "положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства" суд постановил назначить наказание условным. Когда именно было вынесено решение суда, не раскрывается, но приговор вступил в законную силу - то есть прошло как минимум 10 дней, если приговор не обжаловался.Согласно сайту предприятия, "Криогенмаш" - крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России, заявляют на сайте.

https://ria.ru/20221228/mayning-1841936346.html

https://ria.ru/20230118/mayning-1845674814.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), происшествия