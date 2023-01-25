Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/srok-1847302312.html
Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов
Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов - РИА Новости, 25.01.2023
Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов
Бывший системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов предприятия и попытку... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:02
2023-01-25T13:27
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305027_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_08a4a9219fb30701904d4cfe6cd35952.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов предприятия и попытку наладить там майнинг криптовалюты, сообщает в среду УФСБ по Москве и Московской области."Пресечена противоправная деятельность гражданина России Гарипова В.Т., который осуществил несанкционированное вмешательство в деятельность объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Криогенмаш", - говорится в сообщении.Будучи системным администратором предприятия, он скопировал данные учетных записей сотрудников, а после увольнения с помощью этих сведений установил на сервера "Криогенмаша" "вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты"."Приговором Балашихинского городского суда Московской области Гарипов В.Т. признан виновным по части 1 статьи 274.1 УК России "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в 500 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.Однако ввиду "положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства" суд постановил назначить наказание условным. Когда именно было вынесено решение суда, не раскрывается, но приговор вступил в законную силу - то есть прошло как минимум 10 дней, если приговор не обжаловался.Согласно сайту предприятия, "Криогенмаш" - крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России, заявляют на сайте.
https://ria.ru/20221228/mayning-1841936346.html
https://ria.ru/20230118/mayning-1845674814.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305027_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fbe1396408c5e9411adacabac7ef77d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
13:02 25.01.2023 (обновлено: 13:27 25.01.2023)
 
Экс-сотрудник "Криогенмаша" получил условный срок за заражение серверов

Экс-сотрудника "Криогенмаша" осудили условно за заражение серверов ради майнинга

© Фото : ПАО "Криогенмаш"Здание ПАО "Криогенмаш"
Здание ПАО Криогенмаш - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : ПАО "Криогенмаш"
Здание ПАО "Криогенмаш". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Бывший системный администратор критически важной для экономики России компании "Криогенмаш" получил условный срок за заражение серверов предприятия и попытку наладить там майнинг криптовалюты, сообщает в среду УФСБ по Москве и Московской области.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России Гарипова В.Т., который осуществил несанкционированное вмешательство в деятельность объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Криогенмаш", - говорится в сообщении.
Будучи системным администратором предприятия, он скопировал данные учетных записей сотрудников, а после увольнения с помощью этих сведений установил на сервера "Криогенмаша" "вредоносное ПО и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты".
"Приговором Балашихинского городского суда Московской области Гарипов В.Т. признан виновным по части 1 статьи 274.1 УК России "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на два года и штрафа в 500 тысяч рублей", - добавляется в сообщении.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 15:29
Шульгинов призвал создать условия для легального майнинга
Однако ввиду "положительной характеристики личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства" суд постановил назначить наказание условным. Когда именно было вынесено решение суда, не раскрывается, но приговор вступил в законную силу - то есть прошло как минимум 10 дней, если приговор не обжаловался.
Согласно сайту предприятия, "Криогенмаш" - крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России, заявляют на сайте.
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 11:57
В Минфине заявили о разногласиях по законопроекту о майнинге
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала