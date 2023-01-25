https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847430171.html

Пилот "Аллигатора" рассказал, как "обмануть" британские ЗРК

Пилот "Аллигатора" рассказал, как "обмануть" британские ЗРК - РИА Новости, 25.01.2023

Пилот "Аллигатора" рассказал, как "обмануть" британские ЗРК

Пилоты российских боевых вертолетов вынуждены работать на предельно низких высотах, чтобы избежать ударов со стороны противника переносных зенитных ракетных... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T19:30

2023-01-25T19:30

2023-01-25T19:39

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ка-52 "аллигатор"

боевой вертолет ка-52 "аллигатор"

великобритания

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пилоты российских боевых вертолетов вынуждены работать на предельно низких высотах, чтобы избежать ударов со стороны противника переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), в том числе и британских Starstreak. Ранее пилот "Аллигатора" рассказал, что основной целью российских боевых вертолетов Ка-52 является бронетехника украинских войск. "На самом деле, так как мы сейчас работаем в основном с кабрирования (полет самолета или вертолета с набором высоты и задранным выше горизонта носом – ред.), т. е мы кабрируем, стреляем и отходим, мы практически не наблюдаем, что находится на земле, мы все делаем быстро и внезапно. А там уже либо система сама распознает, либо после вылета нам говорят, что было противодействие или могут еще в воздухе подсказать, что было противодействие", - рассказал пилот. Он уточнил, что основную опасность для вертолетов представляют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) противника. "Для нас гораздо опаснее ПЗРК, потому, что ЗРК работают от радаров и рассчитаны на более высотные цели, мы в основном летаем на высотах не более 50 метров, если в поле - ниже 10 метров летаем… Бывает стреляют на опережение, но такие случае крайне малы, в основном работают ПЗРК", - рассказал пилот. По его словам, против теплового наведения противника работает специальная система, тепловые ловушки, также очень эффективны маневры. "Против лазерных систем наведения Starstreak, в первую очередь это маневры. Чем быстрее ты уйдешь от визуального контакта с противником, тем для нас гораздо меньше вероятности, что в тебя попадут", - пояснил пилот. Ранее в январе Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Киеву будет направлено 100 единиц бронетехники, техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки БПЛА стоимостью 20 миллионов фунтов для усиления артиллерии. По словам Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанного эскадрона танков Callenger 2 и запчастей для восстановления до сотни единиц бронетехники. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230121/spetsoperatsiya-1846444308.html

https://ria.ru/20230111/vertolet-1844019931.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации Пилот боевого вертолета Ка-52 о работе в зоне спецоперации 2023-01-25T19:30 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, нато, ка-52 "аллигатор", боевой вертолет ка-52 "аллигатор", великобритания