https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847361590.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:16

2023-01-25T16:16

2023-01-25T16:16

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 января 2023 годаЗа минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск продолжили успешные наступательные действия на Донецком направлении. На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника на Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 79 артиллерийских расчетов, 124 района скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов, три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, гаубицы Krab, "Гвоздика", "Мста-С", "Мста-Б" и Д-20. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-27, вертолет Ми-8, четыре беспилотника, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 377 самолетов, 204 вертолета, 2948 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 988 реактивных систем залпового огня, 7627 танков и других бронемашин, 3906 орудий полевой артиллерии и 8171 единицу автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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