https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847340301.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.01.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено три гаубицы немецкого производства, а также 110 украинских военных,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:54

2023-01-25T14:54

2023-01-25T15:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

в мире

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харьковская область

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено три гаубицы немецкого производства, а также 110 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Также, в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ "Panzerhaubitze 2000", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-ой бригады теробороны Украины в районах Стельлмаховки (ЛНР), Серебрянки и Ямполовки (ДНР)."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, "Krab" производства Польши, а также "Мста-С" и "Гвоздика", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230125/soledar-1847340778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» уничтожено свыше 20-ти украинских националистов, 2 боевые бронемашины, а также 4 самоходные гаубицы: «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, «Krab» производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика». 2023-01-25T14:54 true PT4M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, луганская народная республика, харьковская область, германия