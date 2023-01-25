https://ria.ru/20230125/spetsoperatsiya-1847340301.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.01.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено три гаубицы немецкого производства, а также 110 украинских военных,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:54
2023-01-25T14:54
2023-01-25T15:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях российскими войсками за сутки было уничтожено три гаубицы немецкого производства, а также 110 украинских военных, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Также, в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия семи диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы производства ФРГ "Panzerhaubitze 2000", - сказали в ведомстве.На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-ой бригады теробороны Украины в районах Стельлмаховки (ЛНР), Серебрянки и Ямполовки (ДНР)."Уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре самоходные гаубицы: "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, "Krab" производства Польши, а также "Мста-С" и "Гвоздика", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230125/soledar-1847340778.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» уничтожено свыше 20-ти украинских националистов, 2 боевые бронемашины, а также 4 самоходные гаубицы: «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, «Krab» производства Польши, а также «Мста-С» и «Гвоздика».
2023-01-25T14:54
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, луганская народная республика, харьковская область, германия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Германия
14:54 25.01.2023 (обновлено: 15:25 25.01.2023)
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено три немецкие гаубицы