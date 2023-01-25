https://ria.ru/20230125/soledar-1847340778.html

ВСУ признали потерю Соледара

ВСУ признали потерю Соледара - РИА Новости, 25.01.2023

ВСУ признали потерю Соледара

Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:55

2023-01-25T14:55

2023-01-25T17:20

в мире

денис пушилин

соледар

украина

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP.Минобороны России сообщало, что освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. Подчеркивалось, что это позволит поддержать дальнейшее наступление, отрезать украинские войска в Артемовске и взять их в котел.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, контроль над Соледаром дает возможность перерезать пути снабжения ВСУ и взять под оперативный контроль участки, откуда Киев наносил удары по территории республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230125/soledar-1847275103.html

соледар

украина

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в мире, денис пушилин, соледар, украина, россия, вооруженные силы украины