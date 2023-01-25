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ВСУ признали потерю Соледара - РИА Новости, 25.01.2023
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ВСУ признали потерю Соледара
ВСУ признали потерю Соледара - РИА Новости, 25.01.2023
ВСУ признали потерю Соледара
Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:55
2023-01-25T17:20
в мире
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соледар
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP.Минобороны России сообщало, что освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. Подчеркивалось, что это позволит поддержать дальнейшее наступление, отрезать украинские войска в Артемовске и взять их в котел.Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, контроль над Соледаром дает возможность перерезать пути снабжения ВСУ и взять под оперативный контроль участки, откуда Киев наносил удары по территории республики.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, денис пушилин, соледар, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Денис Пушилин, Соледар, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
14:55 25.01.2023 (обновлено: 17:20 25.01.2023)
 
ВСУ признали потерю Соледара

AFP: представитель ВСУ Череватый признал отступление украинских войск из Соледара

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец "Группы Вагнера" в Соледаре. На втором плане — Свято-Преображенский храм
Боец Группы Вагнера в Соледаре. На втором плане — Свято-Преображенский храм - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец "Группы Вагнера" в Соледаре. На втором плане — Свято-Преображенский храм. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP.

"После месяцев ожесточенных боев, в том числе за последние недели, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отошли по окраинам на заранее подготовленные позиции", — цитирует агентство слова Череватого.

Минобороны России сообщало, что освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. Подчеркивалось, что это позволит поддержать дальнейшее наступление, отрезать украинские войска в Артемовске и взять их в котел.
Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, контроль над Соледаром дает возможность перерезать пути снабжения ВСУ и взять под оперативный контроль участки, откуда Киев наносил удары по территории республики.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Соледар - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
 
В миреДенис ПушилинСоледарУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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