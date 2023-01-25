14:55 25.01.2023 (обновлено: 17:20 25.01.2023)
ВСУ признали потерю Соледара
AFP: представитель ВСУ Череватый признал отступление украинских войск из Соледара
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец "Группы Вагнера" в Соледаре. На втором плане — Свято-Преображенский храм
Боец "Группы Вагнера" в Соледаре. На втором плане — Свято-Преображенский храм. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Украинские войска оставили Соледар, признал спустя 13 дней после освобождения города российскими военными представитель ВСУ Сергей Череватый, пишет AFP.
"После месяцев ожесточенных боев, в том числе за последние недели, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отошли по окраинам на заранее подготовленные позиции", — цитирует агентство слова Череватого.
Минобороны России сообщало, что освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. Подчеркивалось, что это позволит поддержать дальнейшее наступление, отрезать украинские войска в Артемовске и взять их в котел.
Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, контроль над Соледаром дает возможность перерезать пути снабжения ВСУ и взять под оперативный контроль участки, откуда Киев наносил удары по территории республики.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.