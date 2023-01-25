https://ria.ru/20230125/soledar-1847275103.html
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара - РИА Новости, 25.01.2023
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:18
2023-01-25T11:18
2023-01-25T11:49
специальная военная операция на украине
киев
безопасность
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, сообщил в среду журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин."Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать пути снабжения противника и позволило в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились серьезные ответные действия со стороны противника", - сказал он.Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР было завершено вечером 12 января.
https://ria.ru/20230123/soledar-1846769093.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, безопасность, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Безопасность, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
11:18 25.01.2023 (обновлено: 11:49 25.01.2023)
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
Освобождение Соледара позволило ДНР взять под контроль точки, откуда ВСУ наносили удары