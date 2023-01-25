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Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/soledar-1847275103.html
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара - РИА Новости, 25.01.2023
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара
Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:18
2023-01-25T11:49
специальная военная операция на украине
киев
безопасность
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, сообщил в среду журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин."Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать пути снабжения противника и позволило в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились серьезные ответные действия со стороны противника", - сказал он.Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР было завершено вечером 12 января.
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киев
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киев, безопасность, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Безопасность, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
11:18 25.01.2023 (обновлено: 11:49 25.01.2023)
 
Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара

Освобождение Соледара позволило ДНР взять под контроль точки, откуда ВСУ наносили удары

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСоледар
Соледар - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Соледар
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, сообщил в среду журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать пути снабжения противника и позволило в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились серьезные ответные действия со стороны противника", - сказал он.
Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР было завершено вечером 12 января.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевБезопасностьВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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