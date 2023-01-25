https://ria.ru/20230125/soledar-1847275103.html

Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара

Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара - РИА Новости, 25.01.2023

Пушилин рассказал о значении освобождения Соледара

Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:18

2023-01-25T11:18

2023-01-25T11:49

специальная военная операция на украине

киев

безопасность

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара позволило российским силам взять под контроль часть участков, с которых Киев наносил удары, и перекрывать пути снабжения украинских войск, сообщил в среду журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин."Безусловно, освобождение Соледара сыграло ключевую роль. Это то направление, которое позволило сейчас уже перекрывать пути снабжения противника и позволило в какой-то части брать под оперативный контроль участки, с которых наносились серьезные ответные действия со стороны противника", - сказал он.Минобороны РФ сообщало, что освобождение Соледара в ДНР было завершено вечером 12 января.

https://ria.ru/20230123/soledar-1846769093.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, безопасность, в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия