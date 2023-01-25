https://ria.ru/20230125/sobranie-1847265695.html

В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании

В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании - РИА Новости, 25.01.2023

В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании

Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), чей конституционный статус РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:48

2023-01-25T10:48

2023-01-25T12:24

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белоруссия

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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), чей конституционный статус закреплен в обновленном основном законе страны, передает корреспондент РИА Новости.В конце декабря депутаты приняли документ в первом чтении. Для его вступления в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.Согласно документу, ВНС не вправе подменять госорганы, вмешиваться в их деятельность. Решения ВНС являются обязательными и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам нацбезопасности, за исключением актов судебных органов.Делегатами собрания являются президент Белоруссии, президент, прекративший исполнение своих полномочий, депутаты и сенаторы, премьер, его замы, члены правительства, главы местных исполкомов, руководство и судьи Конституционного и Верховного судов, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества (максимум 400 человек). Общая предельная численность делегатов ВНС - 1200 человек. Делегаты не вправе иметь гражданство другого государства и документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.

https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847046070.html

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Влада Копылова

в мире, белоруссия