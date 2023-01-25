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В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании - РИА Новости, 25.01.2023
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В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании
В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании - РИА Новости, 25.01.2023
В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании
Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), чей конституционный статус РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:48
2023-01-25T12:24
в мире
белоруссия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), чей конституционный статус закреплен в обновленном основном законе страны, передает корреспондент РИА Новости.В конце декабря депутаты приняли документ в первом чтении. Для его вступления в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.Согласно документу, ВНС не вправе подменять госорганы, вмешиваться в их деятельность. Решения ВНС являются обязательными и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам нацбезопасности, за исключением актов судебных органов.Делегатами собрания являются президент Белоруссии, президент, прекративший исполнение своих полномочий, депутаты и сенаторы, премьер, его замы, члены правительства, главы местных исполкомов, руководство и судьи Конституционного и Верховного судов, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества (максимум 400 человек). Общая предельная численность делегатов ВНС - 1200 человек. Делегаты не вправе иметь гражданство другого государства и документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847046070.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
10:48 25.01.2023 (обновлено: 12:24 25.01.2023)
 
В Минске приняли законопроект о Всебелорусском собрании

В Минске приняли в окончательном чтении законопроект о Всебелорусском собрании

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкДом правительства на площади Независимости в Минске
Дом правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Дом правительства на площади Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла во втором, окончательном, чтении законопроект о Всебелорусском народном собрании (ВНС), чей конституционный статус закреплен в обновленном основном законе страны, передает корреспондент РИА Новости.
В конце декабря депутаты приняли документ в первом чтении. Для его вступления в силу законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.
Согласно документу, ВНС не вправе подменять госорганы, вмешиваться в их деятельность. Решения ВНС являются обязательными и могут отменять правовые акты, иные решения госорганов, противоречащие интересам нацбезопасности, за исключением актов судебных органов.
Делегатами собрания являются президент Белоруссии, президент, прекративший исполнение своих полномочий, депутаты и сенаторы, премьер, его замы, члены правительства, главы местных исполкомов, руководство и судьи Конституционного и Верховного судов, представители местных Советов депутатов, а также представители гражданского общества (максимум 400 человек). Общая предельная численность делегатов ВНС - 1200 человек. Делегаты не вправе иметь гражданство другого государства и документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.
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