https://ria.ru/20230125/sobaka-1847281904.html

На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка

На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка - РИА Новости, 25.01.2023

На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка

Жителя Чукотки будут судить за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла меленькую девочку, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:43

2023-01-25T11:43

2023-01-25T11:43

происшествия

чукотка

чукотский район

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Жителя Чукотки будут судить за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла меленькую девочку, сообщает прокуратура региона. В июле 2022 года следователи сообщали, что ездовая собака, принадлежащая охотнику на Чукотке, насмерть загрызла 4-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". "И.о. прокурора Чукотского района утверждено обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя села Лорино Чукотского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант разводит собак. В нарушение закона он содержал их возле контейнеров на северной окраине села, при этом отдельные особи свободно бегали по Лорино. Сейчас охотнику грозит до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230116/sobaka-1845273279.html

https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

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