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На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка
На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка - РИА Новости, 25.01.2023
На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка
Жителя Чукотки будут судить за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла меленькую девочку, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:43
2023-01-25T11:43
2023-01-25T11:43
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Жителя Чукотки будут судить за то, что одна из его ездовых собак насмерть загрызла меленькую девочку, сообщает прокуратура региона. В июле 2022 года следователи сообщали, что ездовая собака, принадлежащая охотнику на Чукотке, насмерть загрызла 4-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". "И.о. прокурора Чукотского района утверждено обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя села Лорино Чукотского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело будет направлено в Чукотский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант разводит собак. В нарушение закона он содержал их возле контейнеров на северной окраине села, при этом отдельные особи свободно бегали по Лорино. Сейчас охотнику грозит до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230116/sobaka-1845273279.html
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происшествия, чукотка, чукотский район, россия
Происшествия, Чукотка, Чукотский район, Россия
На Чукотке охотника ждет суд из-за ездовой собаки, которая загрызла ребенка
На Чукотке охотника ждет суд за то, что его ездовая собака загрызла четырехлетнюю девочку