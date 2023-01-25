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Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном - РИА Новости, 25.01.2023
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Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном
Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном - РИА Новости, 25.01.2023
Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном
Поставки Киеву ураносодержащих снарядов западного производства Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб, заявил глава российской делегации... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:56
2023-01-25T17:07
в мире
украина
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ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Поставки Киеву ураносодержащих снарядов западного производства Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", — заявил дипломат, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Страны Запада вынудили Германию принять решение о передаче бронетехники Украине, подчеркнул Гаврилов.Берлин сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", продолжил Гаврилов. Он подчеркнул, что российская армия будет уничтожать эти боевые машины, как это сейчас происходит и с остальным натовским вооружением.Как сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, в составе боекомплекта Leopard 2 есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Их использование приводит к заражению местности и вспышкам онкологических заболеваний.О том, что ВСУ получат танки Leopard 2, сегодня сообщило правительство Германии. На первом этапе Берлин передаст Киеву 14 боевых машин, всего планируется поставить два батальона. Кроме того, ФРГ снимет экспортные ограничения, чтобы другие страны, имеющие в своем арсенале Leopard 2, могли передать их Киеву.Германские власти долгое время воздерживались от поставок этого вида вооружений Украине. Прочие западные лидеры оказывали на канцлера ФРГ Олафа Шольца беспрецедентное давление в этом вопросе.Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, украина
В мире, Украина
15:56 25.01.2023 (обновлено: 17:07 25.01.2023)
 
Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном

Гаврилов: Москва расценит поставки Киеву снарядов с ураном как использование грязных бомб

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв — РИА Новости. Поставки Киеву ураносодержащих снарядов западного производства Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", — заявил дипломат, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Страны Запада вынудили Германию принять решение о передаче бронетехники Украине, подчеркнул Гаврилов.

"Сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "Леопардов". Затем не кто иной, как представитель Госдепартамента США Нед Прайс, анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куется трансатлантическая "солидарность", — рассказал руководитель делегации.

Берлин сделал осознанный выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", продолжил Гаврилов. Он подчеркнул, что российская армия будет уничтожать эти боевые машины, как это сейчас происходит и с остальным натовским вооружением.
Как сообщил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, в составе боекомплекта Leopard 2 есть бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана. Их использование приводит к заражению местности и вспышкам онкологических заболеваний.
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О том, что ВСУ получат танки Leopard 2, сегодня сообщило правительство Германии. На первом этапе Берлин передаст Киеву 14 боевых машин, всего планируется поставить два батальона. Кроме того, ФРГ снимет экспортные ограничения, чтобы другие страны, имеющие в своем арсенале Leopard 2, могли передать их Киеву.
Германские власти долгое время воздерживались от поставок этого вида вооружений Украине. Прочие западные лидеры оказывали на канцлера ФРГ Олафа Шольца беспрецедентное давление в этом вопросе.
Весной прошлого года Москва направила странам Североатлантического альянса ноту из-за передачи вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российской армии.
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