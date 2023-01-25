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В США рассказали, как соратник Байдена опозорился из-за слов о Путине
В США рассказали, как соратник Байдена опозорился из-за слов о Путине - РИА Новости, 25.01.2023
В США рассказали, как соратник Байдена опозорился из-за слов о Путине
Американское руководство, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, пытаются возложить вину за украинский конфликт на Россию, заявил в своем Twitter экс-кандидат РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:59
2023-01-25T17:59
2023-01-25T18:18
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американское руководство, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, пытаются возложить вину за украинский конфликт на Россию, заявил в своем Twitter экс-кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.Политик напомнил, что обвинения в сторону России из-за украинского кризиса исходят от представителей страны, которая применяла насилие по отношению к другим народам и государствам с момента своего основания.Аджаму Барака неоднократно критиковал США и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к боевым действиям с Москвой.Украина — это "пушечное мясо" для американских элит, которое нужно для реализации их геополитических амбиций, резюмировал политик.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на украинской территории. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230120/krym-1846395870.html
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политика, сша, россия, украина
Политика, США, Россия, Украина
17:59 25.01.2023 (обновлено: 18:18 25.01.2023)
В США рассказали, как соратник Байдена опозорился из-за слов о Путине
Политик из США Барака заявил о позоре госсекретаря Блинкена из-за выпада против Путина