https://ria.ru/20230125/simonyan-1847266151.html

ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян

ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.01.2023

ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян

Евросоюз шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:48

2023-01-25T10:48

2023-01-25T12:28

в мире

маргарита симоньян

сербия

франция

белград (город)

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюз шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.Так, дальнейшие переговоры о членстве страны в Евросоюзе в Брюсселе среди прочего увязали с тем, насколько быстро Сербия начнет бороться с "дезинформацией".О запуске RT Balkan Симоньян сообщила в середине ноября. Открытие представительства в Сербии сразу же подверглось критике со стороны словацкого евродепутата Владимира Билчика, заявившего, что это нарушает обязательства Белграда по согласованию внешней политики с ЕС.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским изданиям. Главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и некоторых американских конгрессменов голословно обвинили российские СМИ во вмешательстве в выборы. Москва отвергла все обвинения указав на полное отсутствие доказательств.

https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, маргарита симоньян, сербия, франция, белград (город), европарламент, евросоюз