10:48 25.01.2023 (обновлено: 12:28 25.01.2023)
ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, заявила Симоньян
Главред "Россия сегодня" Симоньян: ЕС шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Евросоюз шантажирует Сербию, требуя закрыть Sputnik и RT, написала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
"В проекте ежегодного доклада Европарламента по Сербии осуждается открытие в Белграде офиса RT и содержится призыв к властям страны выполнить решение Евросоюза о приостановке вещания Sputnik и RT", — говорится в публикации со ссылкой на Sputnik Serbia.
Так, дальнейшие переговоры о членстве страны в Евросоюзе в Брюсселе среди прочего увязали с тем, насколько быстро Сербия начнет бороться с "дезинформацией".
О запуске RT Balkan Симоньян сообщила в середине ноября. Открытие представительства в Сербии сразу же подверглось критике со стороны словацкого евродепутата Владимира Билчика, заявившего, что это нарушает обязательства Белграда по согласованию внешней политики с ЕС.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы ухудшается. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским изданиям. Главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и некоторых американских конгрессменов голословно обвинили российские СМИ во вмешательстве в выборы. Москва отвергла все обвинения указав на полное отсутствие доказательств.
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