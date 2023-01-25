https://ria.ru/20230125/shtraf-1847311711.html

Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС

Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.01.2023

Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС

Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:39

2023-01-25T13:39

2023-01-25T13:39

происшествия

игорь пушкарев

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда. "Суд приходит к выводу, что в действиях Пушкарева... состав правонарушения установлен, и назначает ему наказание с виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", – сказал судья Владимир Ушаков на итоговом заседании. Административное дело Пушкарева поступило к судье 23 декабря, перед Новым годом должно было начаться его рассмотрение по существу, однако истцы, представители отдела исполнения административного законодательства городского управления МВД, не пришли на заседание. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов дважды ходатайствовал о повторной явке составивших протокол полицейских, так как у стороны защиты были к ним вопросы, однако правоохранители так и не пришли в суд. К итоговому слушанию истцы прислали документ судье, в котором говорится, что должностное лицо, составившее протокол, уже не работает в полиции. На последнем заседании судья озвучил, что дело об административном правонарушении на Пушкарева было заведено 15 декабря за пост в Facebook*, который он якобы опубликовал 41 неделю назад. В свою очередь Пушкарев не признал вину, отметив, что забросил с февраля свою страницу в данной сети, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html

https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь пушкарев, екатеринбург, россия