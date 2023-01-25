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Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.01.2023
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Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС
Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС - РИА Новости, 25.01.2023
Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС
Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:39
2023-01-25T13:39
происшествия
игорь пушкарев
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда. "Суд приходит к выводу, что в действиях Пушкарева... состав правонарушения установлен, и назначает ему наказание с виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", – сказал судья Владимир Ушаков на итоговом заседании. Административное дело Пушкарева поступило к судье 23 декабря, перед Новым годом должно было начаться его рассмотрение по существу, однако истцы, представители отдела исполнения административного законодательства городского управления МВД, не пришли на заседание. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов дважды ходатайствовал о повторной явке составивших протокол полицейских, так как у стороны защиты были к ним вопросы, однако правоохранители так и не пришли в суд. К итоговому слушанию истцы прислали документ судье, в котором говорится, что должностное лицо, составившее протокол, уже не работает в полиции. На последнем заседании судья озвучил, что дело об административном правонарушении на Пушкарева было заведено 15 декабря за пост в Facebook*, который он якобы опубликовал 41 неделю назад. В свою очередь Пушкарев не признал вину, отметив, что забросил с февраля свою страницу в данной сети, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843782702.html
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происшествия, игорь пушкарев, екатеринбург, россия
Происшествия, Игорь Пушкарев, Екатеринбург, Россия
13:39 25.01.2023
 
Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС

Директора Музея истории Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда.
"Суд приходит к выводу, что в действиях Пушкарева... состав правонарушения установлен, и назначает ему наказание с виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", – сказал судья Владимир Ушаков на итоговом заседании.
Эмилия Слабунова - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 22:56
В Карелии зарегистрировали дело против депутата ЗС о дискредитации армии
Административное дело Пушкарева поступило к судье 23 декабря, перед Новым годом должно было начаться его рассмотрение по существу, однако истцы, представители отдела исполнения административного законодательства городского управления МВД, не пришли на заседание. Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов дважды ходатайствовал о повторной явке составивших протокол полицейских, так как у стороны защиты были к ним вопросы, однако правоохранители так и не пришли в суд.
К итоговому слушанию истцы прислали документ судье, в котором говорится, что должностное лицо, составившее протокол, уже не работает в полиции.
На последнем заседании судья озвучил, что дело об административном правонарушении на Пушкарева было заведено 15 декабря за пост в Facebook*, который он якобы опубликовал 41 неделю назад. В свою очередь Пушкарев не признал вину, отметив, что забросил с февраля свою страницу в данной сети, а доступ к аккаунту был утерян. Адвокат обвиняемого полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то иной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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