22:53 25.01.2023 (обновлено: 23:43 25.01.2023)
Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине
Канцлер ФРГ заявил об эффективности готовящихся к отправке на Украину танков Leopard 2
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает немецкие танки Leopard 2 очень эффективными, но вместе с тем, нужно быть готовыми к тому, что конфликт закончится не скоро.
"Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны", - сказал Шольц в прямом эфире второго немецкого канала ZDF, отвечая на вопрос, смогут ли немецкие танки Leopard 2 повлиять на исход конфликта на Украине.
Вместе с тем, канцлер отметил, что, "к сожалению", нужно исходить из того, что конфликт не закончится в скором времени. Однако, по его словам, российская сторона не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет.
Шольц также напомнил, что НАТО не хочет становиться непосредственным участником конфликта. Так, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона, также исключена отправка солдат альянса. "Это совершенно ясно. Я буду все делать для того, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул канцлер.
Шольц избежал прямого ответа на вопрос, должна ли победить Украина. На это канцлер заявил, что она "не должна проиграть". На уточняющий вопрос, должна ли в таком случае проиграть Российская Федерация, Шольц ответил, что "Россия не должна достичь своих целей".