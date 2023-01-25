https://ria.ru/20230125/sholts-1847461818.html

Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Шольц дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает немецкие танки Leopard 2 очень эффективными, но вместе с тем, нужно быть готовыми к тому, что конфликт закончится не скоро. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T22:53

2023-01-25T22:53

2023-01-25T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_502c3dfe6293f94a58b385828389deb0.jpg

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает немецкие танки Leopard 2 очень эффективными, но вместе с тем, нужно быть готовыми к тому, что конфликт закончится не скоро. Вместе с тем, канцлер отметил, что, "к сожалению", нужно исходить из того, что конфликт не закончится в скором времени. Однако, по его словам, российская сторона не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева ослабнет. Шольц также напомнил, что НАТО не хочет становиться непосредственным участником конфликта. Так, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона, также исключена отправка солдат альянса. "Это совершенно ясно. Я буду все делать для того, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул канцлер. Шольц избежал прямого ответа на вопрос, должна ли победить Украина. На это канцлер заявил, что она "не должна проиграть". На уточняющий вопрос, должна ли в таком случае проиграть Российская Федерация, Шольц ответил, что "Россия не должна достичь своих целей".

https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, нато