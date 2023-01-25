https://ria.ru/20230125/sholts-1847386115.html

Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву

Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:54

2023-01-25T16:54

2023-01-25T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. "Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать", - сказал Шольц во время своего выступления в бундестаге. Шольц также подчеркнул, что начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев оружием. Он подчеркнул, что поставка танков Украине основывается на тесной кооперации с партнёрами. Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента. В свою очередь Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины."Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.

https://ria.ru/20230125/printsipy-1847367884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский