https://ria.ru/20230125/sholts-1847386115.html
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:54
2023-01-25T16:54
2023-01-25T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. "Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать", - сказал Шольц во время своего выступления в бундестаге. Шольц также подчеркнул, что начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев оружием. Он подчеркнул, что поставка танков Украине основывается на тесной кооперации с партнёрами. Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента. В свою очередь Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины."Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
https://ria.ru/20230125/printsipy-1847367884.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
16:54 25.01.2023 (обновлено: 16:59 25.01.2023)
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
Канцлер ФРГ Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке Киеву танков Leopard 2
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил
о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию.
"Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать", - сказал Шольц во время своего выступления в бундестаге.
Шольц также подчеркнул, что начало конфликта на Украине
стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев
оружием. Он подчеркнул, что поставка танков Украине основывается на тесной кооперации с партнёрами.
Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
В свою очередь Зеленский поблагодарил
Шольца за поддержку Украины.
"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.