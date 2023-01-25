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Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/sholts-1847386115.html
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:54
2023-01-25T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию. "Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать", - сказал Шольц во время своего выступления в бундестаге. Шольц также подчеркнул, что начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев оружием. Он подчеркнул, что поставка танков Украине основывается на тесной кооперации с партнёрами. Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента. В свою очередь Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины."Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
https://ria.ru/20230125/printsipy-1847367884.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
16:54 25.01.2023 (обновлено: 16:59 25.01.2023)
 
Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке танков Киеву

Канцлер ФРГ Шольц поговорил с Зеленским после решения о поставке Киеву танков Leopard 2

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о прошедшей в среду беседе с Владимиром Зеленском, во время которой они обсудили текущую ситуацию.
"Незадолго до того, как я пришел сюда, я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать", - сказал Шольц во время своего выступления в бундестаге.
Шольц также подчеркнул, что начало конфликта на Украине стало поворотным моментом в мире, по причине которого Берлин поддерживает Киев оружием. Он подчеркнул, что поставка танков Украине основывается на тесной кооперации с партнёрами.
Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:13Специальная военная операция на Украине
В АдГ раскритиковали решение Шольца по поставкам танков Киеву
В свою очередь Зеленский поблагодарил Шольца за поддержку Украины.
"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
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