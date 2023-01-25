https://ria.ru/20230125/sbu-1847224672.html
Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС
Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС - РИА Новости, 25.01.2023
Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС
В России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области; деньги шли от стран Запада через банки в ЕС, в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T03:49
2023-01-25T03:49
2023-01-25T04:11
специальная военная операция на украине
происшествия
евросоюз
служба безопасности украины
польша
балтия
херсонская область
технологии
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 янв — РИА Новости. В России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области; деньги шли от стран Запада через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии, сообщил РИА Новости представитель силовых структур в регионе. "Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии", — подчеркнул собеседник агентства. Он пояснил, что "после реализации преступного умысла" деньги передавали исполнителю с помощью волонтерских организаций, использующих гуманитарные коридоры для прибытия в регион. По словам источника, российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют "спящую агентуру" для организации терактов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области. Эта "агентура" сообщает о проделанной работе куратору посредством спутниковой связи. Для передачи денег исполнителям использовались тайники, координаты которых передавали исполнителю при успешном выполнении задания, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html
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происшествия, евросоюз, служба безопасности украины, польша, балтия, херсонская область , технологии
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Евросоюз, Служба безопасности Украины, Польша, Балтия, Херсонская область , Технологии
03:49 25.01.2023 (обновлено: 04:11 25.01.2023)
Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС
Российские силовики пресекли финансирование терактов СБУ через европейские банки