https://ria.ru/20230125/sbu-1847224672.html

Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС

Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС - РИА Новости, 25.01.2023

Источник: силовики пресекли финансирование терактов СБУ через банки в ЕС

В России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области; деньги шли от стран Запада через банки в ЕС, в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T03:49

2023-01-25T03:49

2023-01-25T04:11

специальная военная операция на украине

происшествия

евросоюз

служба безопасности украины

польша

балтия

херсонская область

технологии

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 янв — РИА Новости. В России пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, причастных к организации терактов в Херсонской области; деньги шли от стран Запада через банки в ЕС, в том числе в странах Балтии, Польше и Чехии, сообщил РИА Новости представитель силовых структур в регионе. "Установлено, что для обналичивания денежных средств используются банковские карты и счета, физические владельцы которых находятся на территории стран Европы и Прибалтики, а также обезличенные банковские ячейки, арендованные в банках Польши и Чехии", — подчеркнул собеседник агентства. Он пояснил, что "после реализации преступного умысла" деньги передавали исполнителю с помощью волонтерских организаций, использующих гуманитарные коридоры для прибытия в регион. По словам источника, российским силовикам стало известно, что спецслужбы Украины активно используют "спящую агентуру" для организации терактов и схронов с оружием, средствами поражения и взрывчатыми веществами на территории Херсонской области. Эта "агентура" сообщает о проделанной работе куратору посредством спутниковой связи. Для передачи денег исполнителям использовались тайники, координаты которых передавали исполнителю при успешном выполнении задания, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230125/zaluzhnyy-1847221227.html

польша

балтия

херсонская область

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происшествия, евросоюз, служба безопасности украины, польша, балтия, херсонская область , технологии