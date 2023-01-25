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Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 25.01.2023
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Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 25.01.2023
Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария со среды вводит в действие девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:54
2023-01-25T20:54
владимир путин
россия
швейцария
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
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ЦЮРИХ, 25 янв - РИА Новости. Швейцария со среды вводит в действие девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны. "Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении России. Таким образом, он принимает последние меры, принятые Европейским союзом (ЕС) в рамках девятого пакета санкций. Они вступят в силу 25 января 2023 года в 18:00 (20.00 мск – ред.)", - сообщается в заявлении. Ограничения, в частности, предполагают запрет на оказание РФ услуг в области рекламы, изучения рынка и общественного мнения. Также Швейцария ограничивает экспорт товаров двойного назначения, товаров для военно-технического усиления или для развития сектора обороны и безопасности, или товаров, способствующих укреплению российской промышленности. "Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности будет распространен на двигатели для самолетов и беспилотников", - сообщили в швейцарском правительстве. Власти страны также приняли решение запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор. В конце прошлого года из-за событий на Украине Швейцария в рамках девятого пакета санкций ЕС ввела ограничения в отношении почти 200 физических и юридических лиц из России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230115/gaz-1845042365.html
https://ria.ru/20230114/vengriya-1844828830.html
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владимир путин, россия, швейцария, евросоюз, санкции в отношении россии, украина
Владимир Путин, Россия, Швейцария, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина
20:54 25.01.2023
 
Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария присоединилась к девятому пакету антироссийских санкций Евросоюза

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 25 янв - РИА Новости. Швейцария со среды вводит в действие девятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) страны.
"Федеральный совет принял решение о дополнительных санкционных мерах в отношении России. Таким образом, он принимает последние меры, принятые Европейским союзом (ЕС) в рамках девятого пакета санкций. Они вступят в силу 25 января 2023 года в 18:00 (20.00 мск – ред.)", - сообщается в заявлении.
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Ограничения, в частности, предполагают запрет на оказание РФ услуг в области рекламы, изучения рынка и общественного мнения. Также Швейцария ограничивает экспорт товаров двойного назначения, товаров для военно-технического усиления или для развития сектора обороны и безопасности, или товаров, способствующих укреплению российской промышленности.
"Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической промышленности будет распространен на двигатели для самолетов и беспилотников", - сообщили в швейцарском правительстве.
Власти страны также приняли решение запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.
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В конце прошлого года из-за событий на Украине Швейцария в рамках девятого пакета санкций ЕС ввела ограничения в отношении почти 200 физических и юридических лиц из России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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