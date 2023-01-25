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Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
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Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ
Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ
Польша предложила Европейскому союзу новые санкции в отношении России, в том числе в сфере ядерной энергетики, сообщает агентство РАР со ссылкой на свои... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:00
2023-01-25T15:00
экономика
россия
польша
евросоюз
белоруссия
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польша предложила Европейскому союзу новые санкции в отношении России, в том числе в сфере ядерной энергетики, сообщает агентство РАР со ссылкой на свои источники. "Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди прочего Польша "добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука, а также запрет на импорт мебели из Белоруссии". Также в польском предложении содержится идея "исключить российские компании и организации из системы Uer (Upstream Emission Reduction), которая предполагает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов". Кроме того, Польша требует отключить от банковской системы SWIFT российские банки, не охваченные предыдущими пакетами, включая "Газпромбанк", Альфа-Банк и запрет на перевод долларов США в Россию. Среди требований, которые приводит PAP, были также расширение санкций против российских судов и введение ограничений на предоставление услуг в области программного обеспечения. Польша также требует запретить импорт из Белоруссии мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров. Республика также хочет расширить санкции в транспортном секторе, предложив запретить перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847339551.html
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экономика, россия, польша, евросоюз, белоруссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Польша, Евросоюз, Белоруссия, Санкции в отношении России
15:00 25.01.2023
 
Польша предложила новые санкции против России и Белоруссии, пишут СМИ

PAP: Польша предложила новые санкции против России, включающие ядерную энергетику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Польша предложила Европейскому союзу новые санкции в отношении России, в том числе в сфере ядерной энергетики, сообщает агентство РАР со ссылкой на свои источники.
"Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета против Белоруссии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что среди прочего Польша "добивается приостановления сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики, запрет на импорт из России алмазов и каучука, а также запрет на импорт мебели из Белоруссии".
Также в польском предложении содержится идея "исключить российские компании и организации из системы Uer (Upstream Emission Reduction), которая предполагает торговлю сертификатами на выбросы при добыче углеводородов".
Кроме того, Польша требует отключить от банковской системы SWIFT российские банки, не охваченные предыдущими пакетами, включая "Газпромбанк", Альфа-Банк и запрет на перевод долларов США в Россию.
Среди требований, которые приводит PAP, были также расширение санкций против российских судов и введение ограничений на предоставление услуг в области программного обеспечения.
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Польша также требует запретить импорт из Белоруссии мебели, асфальта и битумных материалов, резины, изделий из стекла и сигаретных фильтров. Республика также хочет расширить санкции в транспортном секторе, предложив запретить перевозку товаров с использованием полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии и России.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЭкономикаРоссияПольшаЕвросоюзБелоруссияСанкции в отношении России
 
 
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