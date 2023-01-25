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Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2023
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Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2023
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:52
2023-01-25T14:52
владимир путин
россия
украина
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за ситуации на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС. "Санкции согласованы. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС", - сообщил собеседник агентства. Экономические санкции продлеваются на шесть месяцев. Очередное продление будет, таким образом, действовать до 31 июля 2023 года. Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
14:52 25.01.2023
 
Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник

Источник: постпреды ЕС согласовали продление экономических санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за ситуации на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Санкции согласованы. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС", - сообщил собеседник агентства.
Экономические санкции продлеваются на шесть месяцев. Очередное продление будет, таким образом, действовать до 31 июля 2023 года.
Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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