https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847339551.html

Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник

Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2023

Постпреды ЕС согласовали продление санкций против России, сообщил источник

Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:52

2023-01-25T14:52

2023-01-25T14:52

владимир путин

россия

украина

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов ЕС в среду согласовали на заседании в Брюсселе плановое продление экономических санкций против России, введенных из-за ситуации на Украине, сообщил РИА Новости источник в ЕС. "Санкции согласованы. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС", - сообщил собеседник агентства. Экономические санкции продлеваются на шесть месяцев. Очередное продление будет, таким образом, действовать до 31 июля 2023 года. Экономические санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После начала российской спецоперации на Украине страны ЕС значительно расширили санкции против РФ. На сегодняшний день приняты уже девять санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

россия

украина

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире