10:59 25.01.2023 (обновлено: 11:24 25.01.2023)
Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ
Зеленский ввел санкции СНБО Украины против десяти представителей УПЦ и РПЦ
Храм на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"… Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
В приложении к нему перечислены лица, в отношении которых вводятся санкции: бизнесмен, клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Александр Таранов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии Вячеслав Опанасенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон Владимир Удовенко.
Согласно решению, санкции в отношении них вводятся на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, лишение государственных наград Украины.
12 января, 12:32Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
Ранее СНБО Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".