https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847269545.html

Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ

Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ - РИА Новости, 25.01.2023

Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:59

2023-01-25T10:59

2023-01-25T11:24

религия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

русская православная церковь

владимир зеленский

россия

украинская православная церковь

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"… Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.В приложении к нему перечислены лица, в отношении которых вводятся санкции: бизнесмен, клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Александр Таранов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии Вячеслав Опанасенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон Владимир Удовенко.Согласно решению, санкции в отношении них вводятся на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, лишение государственных наград Украины.Ранее СНБО Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html

https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

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Варвара Скокшина

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, русская православная церковь, владимир зеленский, россия, украинская православная церковь