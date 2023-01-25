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Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ - РИА Новости, 25.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847269545.html
Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ
Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ - РИА Новости, 25.01.2023
Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ
Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:59
2023-01-25T11:24
религия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
русская православная церковь
владимир зеленский
россия
украинская православная церковь
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"… Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.В приложении к нему перечислены лица, в отношении которых вводятся санкции: бизнесмен, клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Александр Таранов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии Вячеслав Опанасенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон Владимир Удовенко.Согласно решению, санкции в отношении них вводятся на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, лишение государственных наград Украины.Ранее СНБО Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844355473.html
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украина, совет национальной безопасности и обороны украины, русская православная церковь, владимир зеленский, россия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Русская православная церковь, Владимир Зеленский, Россия, Украинская православная церковь
10:59 25.01.2023 (обновлено: 11:24 25.01.2023)
 
Санкции СНБО Украины ввели против десяти представителей УПЦ и РПЦ

Зеленский ввел санкции СНБО Украины против десяти представителей УПЦ и РПЦ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкХрам на Украине
Храм на Украине - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о персональных санкциях в отношении 10 представителей канонической Украинской православной церкви и Русской православных церкви.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)"… Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
В приложении к нему перечислены лица, в отношении которых вводятся санкции: бизнесмен, клирик УПЦ Вадим Новинский, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр Лебедь, митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви Александр Таранов, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосийской епархии Вячеслав Опанасенко, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон Владимир Удовенко.
Согласно решению, санкции в отношении них вводятся на пять лет и предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, лишение государственных наград Украины.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 12:32
Захарова раскритиковала действия Киева в отношении УПЦ
Ранее СНБО Украины ввел санкции против 22 двух российских религиозных деятелей, в том числе ряда митрополитов, племянника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Михаила Гундяева (представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве), председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды и других.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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14 января, 19:17Религия
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РелигияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРусская православная церковьВладимир ЗеленскийРоссияУкраинская православная церковь
 
 
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