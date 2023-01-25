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Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина - РИА Новости, 25.01.2023
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Туризм
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Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина - РИА Новости, 25.01.2023
Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:02
2023-01-25T11:03
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
александр пушкин
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация Санкт-Петербурга.В городе на Неве множество мест, связанных с жизнью и творчеством классика. О них и юбилее Пушкина будут напоминать уже на пути из Москвы в Питер: видео о знаменитом соотечественнике планируют крутить в "Сапсанах". Все новинки и сведения о достопримечательностях также появится на портале Visit Peterburg.Информацию о "пушкинских" мероприятиях распространят и на территории других регионов Северо-Запада РФ, вместе с которыми Санкт-Петербург реализует проект "Серебряное ожерелье России". Это Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Изборск, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Старая Ладога, Вологда, Тихвин, Малые Корелы, Музей-заповедник Кижи, Соловецкий и Валаамский монастыри.Еще в 2023 году в рамках проекта министерства культуры "Многоликая Россия" в городах "Серебряного ожерелья" планируется расширить программы, рассказывающие о традициях, ремеслах, народных промыслах. К проекту будут подключаться музеи, чьи экспозиции демонстрируют культурное разнообразие России.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, александр пушкин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Александр Пушкин
11:02 25.01.2023 (обновлено: 11:03 25.01.2023)
 
Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина

Власти Санкт-Петербурга разрабатывают новые туристические маршруты к юбилею Пушкина

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТуристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация Санкт-Петербурга.
В городе на Неве множество мест, связанных с жизнью и творчеством классика. О них и юбилее Пушкина будут напоминать уже на пути из Москвы в Питер: видео о знаменитом соотечественнике планируют крутить в "Сапсанах". Все новинки и сведения о достопримечательностях также появится на портале Visit Peterburg.
Информацию о "пушкинских" мероприятиях распространят и на территории других регионов Северо-Запада РФ, вместе с которыми Санкт-Петербург реализует проект "Серебряное ожерелье России". Это Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Изборск, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Старая Ладога, Вологда, Тихвин, Малые Корелы, Музей-заповедник Кижи, Соловецкий и Валаамский монастыри.
Еще в 2023 году в рамках проекта министерства культуры "Многоликая Россия" в городах "Серебряного ожерелья" планируется расширить программы, рассказывающие о традициях, ремеслах, народных промыслах. К проекту будут подключаться музеи, чьи экспозиции демонстрируют культурное разнообразие России.
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