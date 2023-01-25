https://ria.ru/20230125/sankt-peterburg-1847153982.html

Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина

Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина - РИА Новости, 25.01.2023

Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина

Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:02

2023-01-25T11:02

2023-01-25T11:03

туризм

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

александр пушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148999/58/1489995872_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_0d46c76915c9aa01b0826c28cff5cc78.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация Санкт-Петербурга.В городе на Неве множество мест, связанных с жизнью и творчеством классика. О них и юбилее Пушкина будут напоминать уже на пути из Москвы в Питер: видео о знаменитом соотечественнике планируют крутить в "Сапсанах". Все новинки и сведения о достопримечательностях также появится на портале Visit Peterburg.Информацию о "пушкинских" мероприятиях распространят и на территории других регионов Северо-Запада РФ, вместе с которыми Санкт-Петербург реализует проект "Серебряное ожерелье России". Это Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Изборск, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Старая Ладога, Вологда, Тихвин, Малые Корелы, Музей-заповедник Кижи, Соловецкий и Валаамский монастыри.Еще в 2023 году в рамках проекта министерства культуры "Многоликая Россия" в городах "Серебряного ожерелья" планируется расширить программы, рассказывающие о традициях, ремеслах, народных промыслах. К проекту будут подключаться музеи, чьи экспозиции демонстрируют культурное разнообразие России.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, санкт-петербург, александр пушкин