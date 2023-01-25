11:02 25.01.2023 (обновлено: 11:03 25.01.2023)
Санкт-Петербург разрабатывает новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
Власти Санкт-Петербурга разрабатывают новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Подготовка к 225-летию со дня рождения поэта станет одной из центральных тем в наступившем году для турсферы Северной столицы, сообщает администрация Санкт-Петербурга.
В городе на Неве множество мест, связанных с жизнью и творчеством классика. О них и юбилее Пушкина будут напоминать уже на пути из Москвы в Питер: видео о знаменитом соотечественнике планируют крутить в "Сапсанах". Все новинки и сведения о достопримечательностях также появится на портале Visit Peterburg.
Информацию о "пушкинских" мероприятиях распространят и на территории других регионов Северо-Запада РФ, вместе с которыми Санкт-Петербург реализует проект "Серебряное ожерелье России". Это Великий Новгород, Старая Русса, Великие Луки, Порхов, Псков, Изборск, Печоры, Калининград, Ивангород, Кингисепп, Выборг, Приозерск, Старая Ладога, Вологда, Тихвин, Малые Корелы, Музей-заповедник Кижи, Соловецкий и Валаамский монастыри.
Еще в 2023 году в рамках проекта министерства культуры "Многоликая Россия" в городах "Серебряного ожерелья" планируется расширить программы, рассказывающие о традициях, ремеслах, народных промыслах. К проекту будут подключаться музеи, чьи экспозиции демонстрируют культурное разнообразие России.
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