https://ria.ru/20230125/rybak-1847290724.html

В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта

В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта - РИА Новости, 25.01.2023

В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта

Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:19

2023-01-25T12:19

2023-01-25T12:19

происшествия

охотское море

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. "Эвакуировать с судна больного с признаками инсульта было не так просто. Из-за сложной ледовой обстановки траулер не мог зайти в порт. На буксире спасатели пришвартовались максимально близко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали медикам", - сообщает региональное ведомство.

https://ria.ru/20230125/sobaka-1847281904.html

охотское море

россия

магаданская область

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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)