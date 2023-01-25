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В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта - РИА Новости, 25.01.2023
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:19
2023-01-25T12:19
2023-01-25T12:19
происшествия
охотское море
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. "Эвакуировать с судна больного с признаками инсульта было не так просто. Из-за сложной ледовой обстановки траулер не мог зайти в порт. На буксире спасатели пришвартовались максимально близко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали медикам", - сообщает региональное ведомство.
https://ria.ru/20230125/sobaka-1847281904.html
охотское море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
В Охотском море МЧС в сложных условиях эвакуировали с судна рыбака с признаками инсульта