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В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта - РИА Новости, 25.01.2023
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В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта - РИА Новости, 25.01.2023
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта
Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:19
2023-01-25T12:19
происшествия
охотское море
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области. "Эвакуировать с судна больного с признаками инсульта было не так просто. Из-за сложной ледовой обстановки траулер не мог зайти в порт. На буксире спасатели пришвартовались максимально близко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали медикам", - сообщает региональное ведомство.
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охотское море
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происшествия, охотское море, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Охотское море, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:19 25.01.2023
 
В Охотском море спасатели помогли рыбаку с признаками инсульта

В Охотском море МЧС в сложных условиях эвакуировали с судна рыбака с признаками инсульта

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкТехника МЧС РФ
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Техника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 25 янв – РИА Новости. Спасатели в среду эвакуировали рыбака с признаками инсульта с судна в Охотском море, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.
"Эвакуировать с судна больного с признаками инсульта было не так просто. Из-за сложной ледовой обстановки траулер не мог зайти в порт. На буксире спасатели пришвартовались максимально близко к траулеру, при помощи специальной корзины спустили мужчину с палубы и доставили на берег, где затем передали медикам", - сообщает региональное ведомство.
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ПроисшествияОхотское мореРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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