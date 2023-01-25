https://ria.ru/20230125/ruchka-1847227803.html

В России разработали антиковидную дверную ручку

В России разработали антиковидную дверную ручку - РИА Новости, 25.01.2023

В России разработали антиковидную дверную ручку

Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T05:17

2023-01-25T05:17

2023-01-25T05:17

наука

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

евразийский экономический союз

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807151725_0:883:2048:2035_1920x0_80_0_0_3352822082c8f5787ad43ac3885c7a2d.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда работала над решением на акселераторе федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который обеззараживает поверхность ручки и, по результатам исследований, убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5-3 секунды. Источник помещен в трубку из закаленного стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы", - заявили там. Отмечается, что данное изобретение может быть актуально для государственных организаций, например, больниц, школ и предприятий общественного питания. А ресурс бактерицидной лампы составляет 10 тысяч часов или около 400 дней, при этом ее легко можно заменить. По словам лидера проекта, идея родилась во время пандемии в целях снизить количество заболеваний, в то время как исследования показали, что дверная ручка – переносчик большого количества заболеваний. "Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тысяч рублей, и помимо нее команда занимается разработкой решения для межкомнатных дверей. В планах – получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС... Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годы", - заключили в НТИ.

https://ria.ru/20230124/uchenye-1847007623.html

https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), евразийский экономический союз, здоровье