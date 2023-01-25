https://ria.ru/20230125/ruchka-1847227803.html
В России разработали антиковидную дверную ручку
В России разработали антиковидную дверную ручку - РИА Новости, 25.01.2023
В России разработали антиковидную дверную ручку
Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T05:17
2023-01-25T05:17
2023-01-25T05:17
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда работала над решением на акселераторе федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который обеззараживает поверхность ручки и, по результатам исследований, убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5-3 секунды. Источник помещен в трубку из закаленного стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы", - заявили там. Отмечается, что данное изобретение может быть актуально для государственных организаций, например, больниц, школ и предприятий общественного питания. А ресурс бактерицидной лампы составляет 10 тысяч часов или около 400 дней, при этом ее легко можно заменить. По словам лидера проекта, идея родилась во время пандемии в целях снизить количество заболеваний, в то время как исследования показали, что дверная ручка – переносчик большого количества заболеваний. "Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тысяч рублей, и помимо нее команда занимается разработкой решения для межкомнатных дверей. В планах – получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС... Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годы", - заключили в НТИ.
https://ria.ru/20230124/uchenye-1847007623.html
https://ria.ru/20230124/omolozhenie-1846860263.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), евразийский экономический союз, здоровье
Наука, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Евразийский экономический союз, Здоровье
В России разработали антиковидную дверную ручку
НТИ: в РУДН разработали антиковидную дверную ручку с ультрафиолетом
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Стартап из Российского университета дружбы народов разработал антиковидную дверную ручку с источником ультрафиолета, который обеззараживает ее поверхность, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда работала над решением на акселераторе федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Антиковидная дверная ручка имеет уникальную конструкцию. В ее основе находится источник ультрафиолета C, который обеззараживает поверхность ручки и, по результатам исследований, убивает 96% вирусов и бактерий за 2,5-3 секунды. Источник помещен в трубку из закаленного стекла, а сверху и снизу расположены металлические колпачки, где находятся датчик движения и аккумуляторы", - заявили там.
Отмечается, что данное изобретение может быть актуально для государственных организаций, например, больниц, школ и предприятий общественного питания. А ресурс бактерицидной лампы составляет 10 тысяч часов или около 400 дней, при этом ее легко можно заменить.
По словам лидера проекта, идея родилась во время пандемии в целях снизить количество заболеваний, в то время как исследования показали, что дверная ручка – переносчик большого количества заболеваний.
"Ориентировочная цена одной ручки составит 5 тысяч рублей, и помимо нее команда занимается разработкой решения для межкомнатных дверей. В планах – получить необходимую сертификацию в патентных бюро и бюро сертификаций в рамках ЕАЭС
... Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022–2031 годы", - заключили в НТИ.