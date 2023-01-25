https://ria.ru/20230125/rossiya-1847254510.html

В МИД заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом

В МИД заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом - РИА Новости, 25.01.2023

В МИД заявили, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом

Рассуждения о красных линиях остались в прошлом из-за позиции США, заявили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:01

2023-01-25T10:01

2023-01-25T10:41

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сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом из-за позиции США, заявили РИА Новости в МИД России.Кроме того, в МИД назвали действия США "гибридной войной" против России, "о чем буквально недавно подробно говорил Сергей Лавров".Так в ведомстве прокомментировали слова первого заместителя постоянного представителя при ООН Дмитрия Полянского, что Запад пересек "еще не все красные линии".В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что США и их союзники уже перешли к почти настоящей войне против России. Запад долго готовился к этим действиям, стремясь уничтожить русские язык и культуру на Украине. Кроме того, НАТО, ЕС и США прямо препятствуют урегулированию ситуации через переговоры, настаивая на военных мерах.Западные страны передали Украине различные вооружения на десятки миллиардов долларов, и поставки продолжаются. В Москве неоднократно указывали, что это лишь затягивает конфликт. Также российские власти подчеркивали, что транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для военных.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230124/ukraina-1847091736.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша