https://ria.ru/20230125/roiland-1847279214.html

Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии

Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии - РИА Новости, 25.01.2023

Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии

Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:49

2023-01-25T11:49

2023-01-25T11:49

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim, которая выпускает мультфильм, прекратила с ним сотрудничество на фоне обвинений в насилии, сообщается в Twitter-аккаунте компании.Ранее Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. По данным СМИ, он обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Обвинения касаются событий января 2020 года, потерпевшей была девушка, которая в то время встречалась с ним. В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщал, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. Ройланд вину отрицает.

https://ria.ru/20230119/wednesday-1846060434.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости