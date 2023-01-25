Рейтинг@Mail.ru
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230125/roiland-1847279214.html
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии - РИА Новости, 25.01.2023
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии
Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:49
2023-01-25T11:49
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847279535_0:226:2418:1586_1920x0_80_0_0_be1f2912adcc022fed1b09dfabc45157.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim, которая выпускает мультфильм, прекратила с ним сотрудничество на фоне обвинений в насилии, сообщается в Twitter-аккаунте компании.Ранее Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. По данным СМИ, он обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Обвинения касаются событий января 2020 года, потерпевшей была девушка, которая в то время встречалась с ним. В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщал, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. Ройланд вину отрицает.
https://ria.ru/20230119/wednesday-1846060434.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847279535_135:0:2283:1611_1920x0_80_0_0_3e015bf36b6bc7b64ca8eecbbdef5bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
11:49 25.01.2023
 
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии

Соавтор "Рика и Морти" Джастин Ройланд не будет работать над шоу после обвинений в насилии

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканский актер, аниматор, сценарист, продюсер и режиссер Джастин Ройланд
Американский актер, аниматор, сценарист, продюсер и режиссер Джастин Ройланд - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim, которая выпускает мультфильм, прекратила с ним сотрудничество на фоне обвинений в насилии, сообщается в Twitter-аккаунте компании.
"Adult Swim закончила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. "Рик и Морти" продолжат выходить. Талантливая и приверженная своему делу команда трудится над седьмым сезоном", — заявила телесеть.
Ранее Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. По данным СМИ, он обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Обвинения касаются событий января 2020 года, потерпевшей была девушка, которая в то время встречалась с ним.
В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщал, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. Ройланд вину отрицает.
Перси Хайнс Уайт - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 18:52Культура
Звезду "Уэнсдэй" обвинили в преступлениях сексуального характера
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала