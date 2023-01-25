https://ria.ru/20230125/roiland-1847279214.html
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии - РИА Новости, 25.01.2023
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии
Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:49
2023-01-25T11:49
2023-01-25T11:49
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim, которая выпускает мультфильм, прекратила с ним сотрудничество на фоне обвинений в насилии, сообщается в Twitter-аккаунте компании.Ранее Ройланду предъявили обвинение в домашнем насилии. По данным СМИ, он обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Обвинения касаются событий января 2020 года, потерпевшей была девушка, которая в то время встречалась с ним. В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщал, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. Ройланд вину отрицает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Соавтор "Рика и Морти" не будет работать над шоу после обвинений в насилии
Соавтор "Рика и Морти" Джастин Ройланд не будет работать над шоу после обвинений в насилии
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарист мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд, который также озвучивал главных героев, не примет участие в новом сезоне, телевизионная сеть Adult Swim, которая выпускает мультфильм, прекратила с ним сотрудничество на фоне обвинений в насилии, сообщается в Twitter-аккаунте компании.
"Adult Swim закончила свое сотрудничество с Джастином Ройландом. "Рик и Морти" продолжат выходить. Талантливая и приверженная своему делу команда трудится над седьмым сезоном", — заявила телесеть.
Ранее Ройланду предъявили
обвинение в домашнем насилии. По данным СМИ, он обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Обвинения касаются событий января 2020 года, потерпевшей была девушка, которая в то время встречалась с ним.
В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщал, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. Ройланд вину отрицает.