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Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 13.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230113/obvinenie-1844607670.html
Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 13.01.2023
Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии
Сценаристу мультсериала "Рик и Морти" Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, передает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:12
2023-01-13T15:06
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сценаристу мультсериала "Рик и Морти" Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, передает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу прокурора округа Ориндж в штате Калифорния. "Джастин Ройланд, звезда и сценарист анимационного комедийного сериала "Рик и Морти", был обвинен в уголовном преступлении, связанном с домашним насилием, произошедшем в 2020 году... В четверг он прибыл в суд на предварительное слушание", - говорится в статье. Согласно телеканалу, Ройланд обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Сообщается, что инцидент произошел 19 января 2020 года в отношении девушки, которая в то время встречалась с Ройландом. В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. В четверг в суде адвокат Ройланда сообщил, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. В свою очередь, Ройланд отрицает вину. Один из адвокатов Ройланда также выразил убеждение в невиновности клиента и сообщил, что ожидает прекращения дела. "Мы с нетерпением ждем восстановления репутации Джастина и поможем ему двигаться вперед как можно быстрее", - написал его адвокат Эдвард Уэлборн.
https://ria.ru/20221127/svet-1834611895.html
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калифорния, nbc, в мире, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Калифорния, NBC, В мире, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
13:12 13.01.2023 (обновлено: 15:06 13.01.2023)
 
Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии

NBC: сценаристу мультсериала "Рик и Морти" предъявили обвинение в домашнем насилии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сценаристу мультсериала "Рик и Морти" Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, передает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу прокурора округа Ориндж в штате Калифорния.
"Джастин Ройланд, звезда и сценарист анимационного комедийного сериала "Рик и Морти", был обвинен в уголовном преступлении, связанном с домашним насилием, произошедшем в 2020 году... В четверг он прибыл в суд на предварительное слушание", - говорится в статье.
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Согласно телеканалу, Ройланд обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Сообщается, что инцидент произошел 19 января 2020 года в отношении девушки, которая в то время встречалась с Ройландом.
В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. В четверг в суде адвокат Ройланда сообщил, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля.
В свою очередь, Ройланд отрицает вину. Один из адвокатов Ройланда также выразил убеждение в невиновности клиента и сообщил, что ожидает прекращения дела. "Мы с нетерпением ждем восстановления репутации Джастина и поможем ему двигаться вперед как можно быстрее", - написал его адвокат Эдвард Уэлборн.
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