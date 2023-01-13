https://ria.ru/20230113/obvinenie-1844607670.html

Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии

Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии - РИА Новости, 13.01.2023

Сценариста мультсериала "Рик и Морти" обвинили в домашнем насилии

Сценаристу мультсериала "Рик и Морти" Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, передает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:12

2023-01-13T13:12

2023-01-13T15:06

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сценаристу мультсериала "Рик и Морти" Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, передает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу прокурора округа Ориндж в штате Калифорния. "Джастин Ройланд, звезда и сценарист анимационного комедийного сериала "Рик и Морти", был обвинен в уголовном преступлении, связанном с домашним насилием, произошедшем в 2020 году... В четверг он прибыл в суд на предварительное слушание", - говорится в статье. Согласно телеканалу, Ройланд обвиняется в двух уголовных преступлениях, одно из которых связано с нанесением телесных повреждений, а другое с незаконным лишением свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Сообщается, что инцидент произошел 19 января 2020 года в отношении девушки, которая в то время встречалась с Ройландом. В 2020 году Ройланд впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. В четверг в суде адвокат Ройланда сообщил, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не дал. Следующее слушание назначено на 27 апреля. В свою очередь, Ройланд отрицает вину. Один из адвокатов Ройланда также выразил убеждение в невиновности клиента и сообщил, что ожидает прекращения дела. "Мы с нетерпением ждем восстановления репутации Джастина и поможем ему двигаться вперед как можно быстрее", - написал его адвокат Эдвард Уэлборн.

https://ria.ru/20221127/svet-1834611895.html

https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html

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калифорния, nbc, в мире, новости культуры, кино и сериалы, знаменитости