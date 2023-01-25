https://ria.ru/20230125/renner-1847319235.html
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника - РИА Новости, 25.01.2023
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:28
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за снегоуборочной машины, пытаясь спасти племянника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет полиции. Инцидент произошел в начале января. Специальный комбайн артист использовал, чтобы вытащить из-под снега транспортное средство родственника."Снегоуборочная машина начала скользить, в результате чего Реннер вышел из нее, не включив аварийный тормоз... Когда он попытался остановить или перенаправить ее, чтобы избежать травмирования (племянника), его затянуло под снегоуборочную машину гусеницами и переехало", — цитирует телеканал отчет.Джереми экстренно госпитализировали и прооперировали. На прошлой неделе актер рассказал, что в результате несчастного случая у него сломано "30 с лишним" костей.
https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джереми реннер, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джереми Реннер, Знаменитости, звезды
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
Звезда Marvel Джереми Реннер пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за снегоуборочной машины, пытаясь спасти племянника, сообщает
телеканал CNN со ссылкой на отчет полиции.
Инцидент произошел в начале января. Специальный комбайн артист использовал, чтобы вытащить из-под снега транспортное средство родственника.
"Снегоуборочная машина начала скользить, в результате чего Реннер вышел из нее, не включив аварийный тормоз... Когда он попытался остановить или перенаправить ее, чтобы избежать травмирования (племянника), его затянуло под снегоуборочную машину гусеницами и переехало", — цитирует телеканал отчет.
Джереми экстренно госпитализировали и прооперировали. На прошлой неделе актер рассказал, что в результате несчастного случая у него сломано "30 с лишним" костей.