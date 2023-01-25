https://ria.ru/20230125/renner-1847319235.html

Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника

Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника - РИА Новости, 25.01.2023

Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника

Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:28

2023-01-25T18:28

2023-01-25T18:28

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за снегоуборочной машины, пытаясь спасти племянника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет полиции. Инцидент произошел в начале января. Специальный комбайн артист использовал, чтобы вытащить из-под снега транспортное средство родственника."Снегоуборочная машина начала скользить, в результате чего Реннер вышел из нее, не включив аварийный тормоз... Когда он попытался остановить или перенаправить ее, чтобы избежать травмирования (племянника), его затянуло под снегоуборочную машину гусеницами и переехало", — цитирует телеканал отчет.Джереми экстренно госпитализировали и прооперировали. На прошлой неделе актер рассказал, что в результате несчастного случая у него сломано "30 с лишним" костей.

https://ria.ru/20230123/zbruev-1846771583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джереми реннер, знаменитости, звезды