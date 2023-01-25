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Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника - РИА Новости, 25.01.2023
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Культура
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Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника - РИА Новости, 25.01.2023
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:28
2023-01-25T18:28
культура
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за снегоуборочной машины, пытаясь спасти племянника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет полиции. Инцидент произошел в начале января. Специальный комбайн артист использовал, чтобы вытащить из-под снега транспортное средство родственника."Снегоуборочная машина начала скользить, в результате чего Реннер вышел из нее, не включив аварийный тормоз... Когда он попытался остановить или перенаправить ее, чтобы избежать травмирования (племянника), его затянуло под снегоуборочную машину гусеницами и переехало", — цитирует телеканал отчет.Джереми экстренно госпитализировали и прооперировали. На прошлой неделе актер рассказал, что в результате несчастного случая у него сломано "30 с лишним" костей.
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новости культуры, джереми реннер, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джереми Реннер, Знаменитости, звезды
18:28 25.01.2023
 
Звезда Marvel пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника

Звезда Marvel Джереми Реннер пострадал от снегоуборочной машины, спасая племянника

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер пострадал из-за снегоуборочной машины, пытаясь спасти племянника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на отчет полиции.
Инцидент произошел в начале января. Специальный комбайн артист использовал, чтобы вытащить из-под снега транспортное средство родственника.
"Снегоуборочная машина начала скользить, в результате чего Реннер вышел из нее, не включив аварийный тормоз... Когда он попытался остановить или перенаправить ее, чтобы избежать травмирования (племянника), его затянуло под снегоуборочную машину гусеницами и переехало", — цитирует телеканал отчет.
Джереми экстренно госпитализировали и прооперировали. На прошлой неделе актер рассказал, что в результате несчастного случая у него сломано "30 с лишним" костей.
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