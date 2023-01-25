https://ria.ru/20230125/reni-1847331155.html
В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени
В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени - РИА Новости, 25.01.2023
В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени
Глава Одесской военной администрации Максим Марченко подтвердил задержание мэра города Рени Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:31
2023-01-25T14:31
2023-01-25T15:26
в мире
одесская область
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Одесской военной администрации Максим Марченко подтвердил задержание мэра города Рени Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. В среду специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что мэр и депутат одного из городов Одесской области уличены в получении взятки за передачу в аренду участка земли. Местное издание "Думская" писало, что по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов задержан мэр города Рени Игорь Плехов. "НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими неправомерной выгоды в виде 50 тысяч долларов… Ждем решения суда, который докажет или опровергнет их вину", - написал Марченко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Одесская область, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
14:31 25.01.2023 (обновлено: 15:26 25.01.2023)
В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени
В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени по подозрению во взятке