https://ria.ru/20230125/reni-1847331155.html

В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени

В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени - РИА Новости, 25.01.2023

В Одесской области подтвердили задержание мэра города Рени

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко подтвердил задержание мэра города Рени Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:31

2023-01-25T14:31

2023-01-25T15:26

в мире

одесская область

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Одесской военной администрации Максим Марченко подтвердил задержание мэра города Рени Игоря Плехова и депутата горсовета по подозрению в получении взятки. В среду специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что мэр и депутат одного из городов Одесской области уличены в получении взятки за передачу в аренду участка земли. Местное издание "Думская" писало, что по подозрению в махинациях с землей и взятке в 50 тысяч долларов задержан мэр города Рени Игорь Плехов. "НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими неправомерной выгоды в виде 50 тысяч долларов… Ждем решения суда, который докажет или опровергнет их вину", - написал Марченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html

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Влада Копылова

в мире, одесская область, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)