https://ria.ru/20230125/ravvin-1847403139.html

Раввин из Германии предупредил лидеров ЕС об угрозе антисемитизма

Раввин из Германии предупредил лидеров ЕС об угрозе антисемитизма - РИА Новости, 25.01.2023

Раввин из Германии предупредил лидеров ЕС об угрозе антисемитизма

Глава Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихай Аппель предупредил лидеров европейских стран об угрозе антисемитизма и призвал учесть уроки Второй... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:55

2023-01-25T18:55

2023-01-25T19:06

германия

страсбург

западная европа

евросоюз

анналена бербок

совет европы

религия

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихай Аппель предупредил лидеров европейских стран об угрозе антисемитизма и призвал учесть уроки Второй Мировой войны и трагедии Холокоста, сообщили в пресс-службе фонда горских евреев СТМЭГИ.В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге прошли памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января. В церемонии приняли участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представители государств Евросоюза и еврейских общин."Центральным событием в рамках мероприятия стало выступление председателя Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихая Аппеля. Он затронул проблему антисемитизма, которая вновь актуальна в последнее время в странах Западной Европы. По его мнению, борьба с антисемитизмом должна заключаться, прежде всего, в недопущении введения на государственном уровне в той или иной стране законодательства, препятствующего свободному ведению еврейской жизни. Такого рода законы были приняты в ряде европейских стран за последние годы", - рассказали в фонде СТМЭГИ.Раввин Аппель отметил, что огромную роль в просвещении и в борьбе с антисемитизмом играют такие даты, как Международный день памяти жертв Холокоста и День Спасения и Освобождения – 26 Ияра (День Победы по еврейскому календарю)."В этот день, мы приносим нашу благодарность Тому, Кто спас нас, — Творцу Вселенной, а также выражаем публичное признание и благодарность Его посланникам — солдатам стран, боровшихся с нацизмом, Праведникам народов мира, которые отдали свои жизни в войне против зла и тьмы за свободу своих стран и спасение нашего народа", - отметил раввин.Самый молодой еврейский праздник установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года) по инициативе главы фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева."С каждым годом людей, которые являлись непосредственными участниками тех ужасных событий, становится все меньше, однако воспоминания о них продолжают жить в наших сердцах. Нацизм может обретать разные формы, поэтому мы должны четко понимать происходящее опираясь на прошлое и на исторические факты. Еврейский народ всегда будет благодарен солдатам Красной армии и стран союзниц, спасших его от угрозы уничтожения. Международный день памяти жертв Холокоста — это не просто памятная дата, но и символ того, что любым проявлениям антисемитизма и расовой ненависти должен быть дан решительный отпор", - прокомментировал Захарьяев РИА Новости заявление раввина Аппеля.Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).

https://ria.ru/20230116/kholokost-1845063584.html

https://ria.ru/20221220/ravvin-1839868120.html

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страсбург

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германия, страсбург, западная европа, евросоюз, анналена бербок, совет европы