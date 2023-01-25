18:55 25.01.2023 (обновлено: 19:06 25.01.2023)
Раввин из Германии предупредил лидеров ЕС об угрозе антисемитизма
Раввин Аппель заявил, что антисемитизм снова угрожает Европе
© предоставлено пресс-службой фонда СТМЭГИГлава Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихай Аппель
© предоставлено пресс-службой фонда СТМЭГИ
Глава Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихай Аппель. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Глава Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихай Аппель предупредил лидеров европейских стран об угрозе антисемитизма и призвал учесть уроки Второй Мировой войны и трагедии Холокоста, сообщили в пресс-службе фонда горских евреев СТМЭГИ.
В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге прошли памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января. В церемонии приняли участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представители государств Евросоюза и еврейских общин.
В штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге прошли памятные мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, который приходится на 27 января. В церемонии приняли участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, представители государств Евросоюза и еврейских общин.
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"Центральным событием в рамках мероприятия стало выступление председателя Объединения ортодоксальных раввинов Германии Авихая Аппеля. Он затронул проблему антисемитизма, которая вновь актуальна в последнее время в странах Западной Европы. По его мнению, борьба с антисемитизмом должна заключаться, прежде всего, в недопущении введения на государственном уровне в той или иной стране законодательства, препятствующего свободному ведению еврейской жизни. Такого рода законы были приняты в ряде европейских стран за последние годы", - рассказали в фонде СТМЭГИ.
Раввин Аппель отметил, что огромную роль в просвещении и в борьбе с антисемитизмом играют такие даты, как Международный день памяти жертв Холокоста и День Спасения и Освобождения – 26 Ияра (День Победы по еврейскому календарю).
"В этот день, мы приносим нашу благодарность Тому, Кто спас нас, — Творцу Вселенной, а также выражаем публичное признание и благодарность Его посланникам — солдатам стран, боровшихся с нацизмом, Праведникам народов мира, которые отдали свои жизни в войне против зла и тьмы за свободу своих стран и спасение нашего народа", - отметил раввин.
Раввин Аппель отметил, что огромную роль в просвещении и в борьбе с антисемитизмом играют такие даты, как Международный день памяти жертв Холокоста и День Спасения и Освобождения – 26 Ияра (День Победы по еврейскому календарю).
"В этот день, мы приносим нашу благодарность Тому, Кто спас нас, — Творцу Вселенной, а также выражаем публичное признание и благодарность Его посланникам — солдатам стран, боровшихся с нацизмом, Праведникам народов мира, которые отдали свои жизни в войне против зла и тьмы за свободу своих стран и спасение нашего народа", - отметил раввин.
Самый молодой еврейский праздник установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года) по инициативе главы фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева.
"С каждым годом людей, которые являлись непосредственными участниками тех ужасных событий, становится все меньше, однако воспоминания о них продолжают жить в наших сердцах. Нацизм может обретать разные формы, поэтому мы должны четко понимать происходящее опираясь на прошлое и на исторические факты. Еврейский народ всегда будет благодарен солдатам Красной армии и стран союзниц, спасших его от угрозы уничтожения. Международный день памяти жертв Холокоста — это не просто памятная дата, но и символ того, что любым проявлениям антисемитизма и расовой ненависти должен быть дан решительный отпор", - прокомментировал Захарьяев РИА Новости заявление раввина Аппеля.
Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
"С каждым годом людей, которые являлись непосредственными участниками тех ужасных событий, становится все меньше, однако воспоминания о них продолжают жить в наших сердцах. Нацизм может обретать разные формы, поэтому мы должны четко понимать происходящее опираясь на прошлое и на исторические факты. Еврейский народ всегда будет благодарен солдатам Красной армии и стран союзниц, спасших его от угрозы уничтожения. Международный день памяти жертв Холокоста — это не просто памятная дата, но и символ того, что любым проявлениям антисемитизма и расовой ненависти должен быть дан решительный отпор", - прокомментировал Захарьяев РИА Новости заявление раввина Аппеля.
Международный День памяти жертв холокоста установлен 27 января. По решению ООН для этой памятной даты был выбран день, когда Красная армия в 1945 году освободила нацистский лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим).
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