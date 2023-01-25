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МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 25.01.2023
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МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой
МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 25.01.2023
МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой
МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:34
2023-01-25T15:40
марина ракова
московская высшая школа социальных и экономических наук
сергей зуев
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов, сообщается на сайте министерства.Отмечается, что уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.В ведомстве добавили, что в ходе расследования дела были собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей. Также фигурантам вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 миллионов рублей.
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марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Марина Ракова, Московская высшая школа социальных и экономических наук, Сергей Зуев, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
15:34 25.01.2023 (обновлено: 15:40 25.01.2023)
 
МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой

МВД завершило расследование по делу о мошенничестве экс-замминистра просвещения Раковой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМарина Ракова
Марина Ракова - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марина Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов, сообщается на сайте министерства.
"Следователями ГСУ ГУМВД по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, а также бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака, Максима Инкина и других лиц. Они обвиняются в совершении пяти эпизодов мошенничества в особо крупном размере", - говорится в релизе.
Отмечается, что уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
В ведомстве добавили, что в ходе расследования дела были собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб.
Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей. Также фигурантам вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 миллионов рублей.
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