https://ria.ru/20230125/rakova-1847356115.html

МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой

МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой - РИА Новости, 25.01.2023

МВД завершило расследование по делу экс-замминистра просвещения Раковой

МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:34

2023-01-25T15:34

2023-01-25T15:40

марина ракова

московская высшая школа социальных и экономических наук

сергей зуев

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752622275_0:326:2908:1962_1920x0_80_0_0_5fe8a241df8caac6094ae59ab6cad61e.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МВД РФ завершило предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-замминистра просвещения Марины Раковой, ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов, сообщается на сайте министерства.Отмечается, что уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.В ведомстве добавили, что в ходе расследования дела были собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб.Ракова обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 миллионов рублей. Также фигурантам вменяют мошенничество с трудоустройством в РАНХиГС на сумму свыше 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)