https://ria.ru/20230125/rakova-1847336702.html
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ - РИА Новости, 25.01.2023
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), для этого есть все правовые... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:48
2023-01-25T14:48
2023-01-25T14:48
общество
марина ракова
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), для этого есть все правовые основания, она занимается соцпроектами, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства. "Согласно постановлению суда, ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, в остальное время ее действия не ограничены. Информация о ее заработной плате, указанная в некоторых источниках, не соответствует действительности и является откровенной выдумкой", - добавили в АСИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, марина ракова, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Марина Ракова, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ
Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения Ракова работает в АСИ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), для этого есть все правовые основания, она занимается соцпроектами, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"Марина Ракова работает в Агентстве стратегических инициатив на рядовой должности, занимается социальными проектами. Все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей есть", - говорится в сообщении.
"Согласно постановлению суда, ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, в остальное время ее действия не ограничены. Информация о ее заработной плате, указанная в некоторых источниках, не соответствует действительности и является откровенной выдумкой", - добавили в АСИ.