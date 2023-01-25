https://ria.ru/20230125/rakova-1847336702.html

Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ

Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ - РИА Новости, 25.01.2023

Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения работает в АСИ

Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), для этого есть все правовые... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:48

2023-01-25T14:48

2023-01-25T14:48

общество

марина ракова

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Находящаяся под следствием экс-замглавы Минпросвещения РФ Марина Ракова трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ), для этого есть все правовые основания, она занимается соцпроектами, заявили РИА Новости в пресс-службе агентства. "Согласно постановлению суда, ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, в остальное время ее действия не ограничены. Информация о ее заработной плате, указанная в некоторых источниках, не соответствует действительности и является откровенной выдумкой", - добавили в АСИ.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, марина ракова, россия, агентство стратегических инициатив (аси)