В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ
МККК о кадрах с пытками российских пленных: любое жестокое обращение недопустимо
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике
Автомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских солдат по отношению к российским военнопленным, любое насилие неприемлемо, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи со Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных.
"Мы можем подтвердить, что это видео было показано президенту МККК во время ее недавнего визита в Москву. Совершенно очевидно, что любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", - сказала Спаркс.
Она добавила, что вопросы, связанные с условиями содержания военнопленных и обращением с ними, регулярно обсуждаются в ходе конфиденциального двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта, и поэтому МККК не может обсуждать их публично.
"Мы серьезно относимся к любым утверждениям о плохом обращении с военнопленными, содержащимися под стражей, обеими сторонами в конфликте, и выражаем им нашу обеспокоенность и напоминаем им об их юридических обязательствах по Женевским конвенциям, когда мы считаем, что этого требует ситуация", - заключила Спаркс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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