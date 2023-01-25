https://ria.ru/20230125/pytki-1847324902.html

В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ

В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023

В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:15

2023-01-25T14:15

2023-01-25T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

татьяна москалькова

владимир путин

москва

донбасс

россия

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских солдат по отношению к российским военнопленным, любое насилие неприемлемо, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи со Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных. "Мы можем подтвердить, что это видео было показано президенту МККК во время ее недавнего визита в Москву. Совершенно очевидно, что любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", - сказала Спаркс. Она добавила, что вопросы, связанные с условиями содержания военнопленных и обращением с ними, регулярно обсуждаются в ходе конфиденциального двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта, и поэтому МККК не может обсуждать их публично. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846378481.html

https://ria.ru/20230120/lavrov-1846213418.html

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донбасс

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, татьяна москалькова, владимир путин, москва, донбасс, россия, международный комитет красного креста (мккк)