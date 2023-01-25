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В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/pytki-1847324902.html
В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ
В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.01.2023
В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ
Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:15
2023-01-25T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
владимир путин
москва
донбасс
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских солдат по отношению к российским военнопленным, любое насилие неприемлемо, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи со Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных. "Мы можем подтвердить, что это видео было показано президенту МККК во время ее недавнего визита в Москву. Совершенно очевидно, что любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", - сказала Спаркс. Она добавила, что вопросы, связанные с условиями содержания военнопленных и обращением с ними, регулярно обсуждаются в ходе конфиденциального двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта, и поэтому МККК не может обсуждать их публично. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, татьяна москалькова, владимир путин, москва, донбасс, россия, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Москва, Донбасс, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
14:15 25.01.2023
 
В МККК прокомментировали видео с пытками российских пленных со стороны ВСУ

МККК о кадрах с пытками российских пленных: любое жестокое обращение недопустимо

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике
Автомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобили международного комитета Красного креста в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 янв - РИА Новости. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в ходе визита в Россию ознакомилась с видео, свидетельствующем о жестокости украинских солдат по отношению к российским военнопленным, любое насилие неприемлемо, заявила РИА Новости пресс-секретарь организации Дженнифер Спаркс.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова во время встречи со Сполярич представила видео, показывающее насилие и казни, совершенные украинскими солдатами в отношении российских военнопленных.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Лавров обсудил с главой МККК ситуацию с военнопленными
"Мы можем подтвердить, что это видео было показано президенту МККК во время ее недавнего визита в Москву. Совершенно очевидно, что любое жестокое обращение с военнопленными абсолютно неприемлемо как с гуманитарной, так и с юридической точек зрения", - сказала Спаркс.
Она добавила, что вопросы, связанные с условиями содержания военнопленных и обращением с ними, регулярно обсуждаются в ходе конфиденциального двустороннего диалога с обеими сторонами конфликта, и поэтому МККК не может обсуждать их публично.
"Мы серьезно относимся к любым утверждениям о плохом обращении с военнопленными, содержащимися под стражей, обеими сторонами в конфликте, и выражаем им нашу обеспокоенность и напоминаем им об их юридических обязательствах по Женевским конвенциям, когда мы считаем, что этого требует ситуация", - заключила Спаркс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич во время встречи в Доме приемов МИД России. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаВладимир ПутинМоскваДонбассРоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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