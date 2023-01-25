https://ria.ru/20230125/pytki-1847322074.html

В ЛНР на возвращаемых Украиной телах военных находят следы пыток

В ЛНР на возвращаемых Украиной телах военных находят следы пыток - РИА Новости, 25.01.2023

В ЛНР на возвращаемых Украиной телах военных находят следы пыток

Следы пыток находят на телах российских военных, которые Украина передает Луганской Народной Республике, рассказала РИА Новости советник врио главы республики,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:08

2023-01-25T14:08

2023-01-25T14:08

специальная военная операция на украине

анна сорока

украина

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Следы пыток находят на телах российских военных, которые Украина передает Луганской Народной Республике, рассказала РИА Новости советник врио главы республики, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. По словам Сороки, межведомственная рабочая группа помогает со сбором останков военнослужащих, в том числе "реализует задачу по обмену телами" погибших военнослужащих с украинской стороной. "Следы пыток мы чаще фиксируем на телах наших военнослужащих. В процессе обмена с украинской стороной мы получали много тел, у которых в заключении о смерти написано одно – например, умер от сердечной недостаточности. Но даже первичный осмотр эксперта позволяет сделать вывод, что человека просто убили – свернули шею или забили металлическими прутьями", - рассказала она. Были и случаи, когда на телах "находили явственные следы применения прижизненных пыток". "Отрезанные ушные раковины, ожоги спины и ягодиц паяльной лампой и электрическим током, переломанные пальцы, нога, простреленная выстрелом в упор в районе крупных сосудов, чтобы человек просто истек кровью", - привела она примеры.

https://ria.ru/20230124/video-1847213537.html

https://ria.ru/20230114/obraschenie-1844905869.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анна сорока, украина, луганская народная республика, в мире