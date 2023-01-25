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Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда - РИА Новости, 25.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230125/putin-1847412766.html
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда - РИА Новости, 25.01.2023
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда, председателем совета остался помощник главы... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:33
2023-01-25T18:33
наука
владимир путин
россия
холдинг швабе
фурсенко
илья клебанов
российский научный фонд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда, председателем совета остался помощник главы государства Андрей Фурсенко. "Назначить председателем попечительского совета Российского научного фонда помощника президента Российской Федерации Фурсенко А.А", - говорится в документе. В предыдущем составе совета Фурсенко занимал аналогичную должность. Члены попечительского совета Российского научного фонда назначены на пять лет. В списке 20 фамилий, по сравнению с предыдущим составом шесть из них новые: председатель совета директоров "Швабе" Илья Клебанов, член "Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса" Дмитрий Конов, замгендиректора "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай, директор филиала "Управляющей компании ЭФКО" Евгений Ляшенко, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор "НМ-Тех" Сергей Царапкин. Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ.
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владимир путин, россия, холдинг швабе, фурсенко, илья клебанов, российский научный фонд
Наука, Владимир Путин, Россия, Холдинг Швабе, фурсенко, Илья Клебанов, Российский научный фонд
18:33 25.01.2023
 
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда

Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда, председателем совета остался помощник главы государства Андрей Фурсенко.
"Назначить председателем попечительского совета Российского научного фонда помощника президента Российской Федерации Фурсенко А.А", - говорится в документе. В предыдущем составе совета Фурсенко занимал аналогичную должность.
Члены попечительского совета Российского научного фонда назначены на пять лет. В списке 20 фамилий, по сравнению с предыдущим составом шесть из них новые: председатель совета директоров "Швабе" Илья Клебанов, член "Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса" Дмитрий Конов, замгендиректора "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай, директор филиала "Управляющей компании ЭФКО" Евгений Ляшенко, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор "НМ-Тех" Сергей Царапкин.
Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 16:34
Путин пообещал обсудить с министром науки новый принцип защиты диплома
 
НаукаВладимир ПутинРоссияХолдинг ШвабефурсенкоИлья КлебановРоссийский научный фонд
 
 
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