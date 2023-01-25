https://ria.ru/20230125/putin-1847412766.html
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда - РИА Новости, 25.01.2023
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда, председателем совета остался помощник главы... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:33
2023-01-25T18:33
2023-01-25T18:33
наука
владимир путин
россия
холдинг швабе
фурсенко
илья клебанов
российский научный фонд
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда, председателем совета остался помощник главы государства Андрей Фурсенко. "Назначить председателем попечительского совета Российского научного фонда помощника президента Российской Федерации Фурсенко А.А", - говорится в документе. В предыдущем составе совета Фурсенко занимал аналогичную должность. Члены попечительского совета Российского научного фонда назначены на пять лет. В списке 20 фамилий, по сравнению с предыдущим составом шесть из них новые: председатель совета директоров "Швабе" Илья Клебанов, член "Российского Союза предприятий и организаций химического комплекса" Дмитрий Конов, замгендиректора "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай, директор филиала "Управляющей компании ЭФКО" Евгений Ляшенко, первый замминистра промышленности РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор "НМ-Тех" Сергей Царапкин. Ранее Путин подписал федеральный закон, согласно которому Российский научный фонд будет осуществлять поддержку опытно-конструкторских и технологических работ.
https://ria.ru/20230125/diplom-1847376800.html
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владимир путин, россия, холдинг швабе, фурсенко, илья клебанов, российский научный фонд
Наука, Владимир Путин, Россия, Холдинг Швабе, фурсенко, Илья Клебанов, Российский научный фонд
Путин обновил состав попечительского совета Российского научного фонда
Путин подписал указ о назначении членов попечительского совета Российского научного фонда