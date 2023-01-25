https://ria.ru/20230125/putin-1847393917.html
Суверенитет России зависит от сохранения исторической памяти, заявил Путин
Суверенитет России зависит от сохранения исторической памяти, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
Суверенитет России зависит от сохранения исторической памяти, заявил Путин
Движение России вперед, ее суверенитет и нацбезопасность зависят от сохранения исторической памяти, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:24
2023-01-25T17:24
2023-01-25T17:25
владимир путин
россия
общество
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Движение России вперед, ее суверенитет и нацбезопасность зависят от сохранения исторической памяти, заявил президент Владимир Путин. "Убежден, успешное движение России вперед, ее суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма", - сказал Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений. Его приветствие зачитал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Президент также пожелал участникам форума реализации намеченных планов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, политика
Владимир Путин, Россия, Общество, Политика
17:24 25.01.2023 (обновлено: 17:25 25.01.2023)
Суверенитет России зависит от сохранения исторической памяти, заявил Путин
Путин: движение России вперед и ее суверенитет зависят от сохранения исторической памяти