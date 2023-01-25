https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html

Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию

Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию - РИА Новости, 25.01.2023

Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию

Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации в будущем. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:04

2023-01-25T17:04

2023-01-25T18:24

политика

владимир путин

россия

краснодар

москва

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации в будущем.Президент в День студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета "Воробьевы горы" и пообщался с учащимися.Путин был удивлен вопросом студентки, но отвергать ее кандидатуру не стал."Это будет зависеть от того, как вы закончите университет... А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру", — отметил президент.При этом российский лидер пообещал передать информацию о девушке в кадровую службу администрации.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев работал в структуре администрации — в управлении делами президента России — и уже оттуда, являясь заместителем управляющего, ушел работать в регион.

https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html

https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html

россия

краснодар

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, краснодар, москва, мгу имени м. в. ломоносова