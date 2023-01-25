https://ria.ru/20230125/putin-1847390650.html
Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию
Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию - РИА Новости, 25.01.2023
Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию
Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации в будущем. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:04
2023-01-25T17:04
2023-01-25T18:24
политика
владимир путин
россия
краснодар
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации в будущем.Президент в День студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета "Воробьевы горы" и пообщался с учащимися.Путин был удивлен вопросом студентки, но отвергать ее кандидатуру не стал."Это будет зависеть от того, как вы закончите университет... А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру", — отметил президент.При этом российский лидер пообещал передать информацию о девушке в кадровую службу администрации.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев работал в структуре администрации — в управлении делами президента России — и уже оттуда, являясь заместителем управляющего, ушел работать в регион.
https://ria.ru/20230125/studenty-1847352398.html
https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, краснодар, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Политика, Владимир Путин, Россия, Краснодар, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
17:04 25.01.2023 (обновлено: 18:24 25.01.2023)
Студентка МГУ попросила Путина взять ее на работу в администрацию
Студентка МГУ попросила Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Студентка МГУ попросила Владимира Путина рассмотреть ее кандидатуру для работы в администрации в будущем.
Президент в День студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета "Воробьевы горы" и пообщался с учащимися.
"Наберусь смелости, храбрости задавать Вам такой вопрос: так как я родом из города Краснодара, по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева хотелось бы узнать, смогу ли я получить работу в администрации президента России по окончании учебы", — обратилась к российскому лидеру девушка.
Путин был удивлен вопросом студентки, но отвергать ее кандидатуру не стал.
"Это будет зависеть от того, как вы закончите университет... А почему именно в администрацию президента? Много направлений, чтобы родину поддержать: МИД есть, крупные компании, работающие по всему миру", — отметил президент.
При этом российский лидер пообещал передать информацию о девушке в кадровую службу администрации.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев работал в структуре администрации — в управлении делами президента России — и уже оттуда, являясь заместителем управляющего, ушел работать в регион.