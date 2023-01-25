https://ria.ru/20230125/putin-1847366255.html
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин
Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
владимир путин
европа
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_66e9d6018d9567e21f2fdaf4c83b2b5d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Эти (политические) элиты (европейских стран) часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, но переосмысление все равно происходит", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840957280_45:0:2180:1601_1920x0_80_0_0_bb1d6e14c2c417068d460e2219935325.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, европа, россия, в мире
Владимир Путин, Европа, Россия, В мире
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин
Путин: политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, а третьи страны