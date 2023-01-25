https://ria.ru/20230125/putin-1847366255.html

Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин

Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023

Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин

Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:07

2023-01-25T16:07

2023-01-25T16:07

владимир путин

европа

россия

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Эти (политические) элиты (европейских стран) часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, но переосмысление все равно происходит", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html

европа

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Дарья Буймова

владимир путин, европа, россия, в мире