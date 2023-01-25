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Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
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Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин - РИА Новости, 25.01.2023
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин
Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:07
2023-01-25T16:07
владимир путин
европа
россия
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин. "Эти (политические) элиты (европейских стран) часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, но переосмысление все равно происходит", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html
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владимир путин, европа, россия, в мире
Владимир Путин, Европа, Россия, В мире
16:07 25.01.2023
 
Политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, заявил Путин

Путин: политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, а третьи страны

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Политические элиты европейских стран часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.
"Эти (политические) элиты (европейских стран) часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран, но переосмысление все равно происходит", - сказал Путин, отвечая на вопросы студентов в ходе посещения кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
Путин: суверенитет Европе будет возвращен - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:33
Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин
 
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