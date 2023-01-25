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Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/putin-1847363116.html
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, отметив, что они острее всего и точнее... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:57
2023-01-25T16:47
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
луганская народная республика
политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, отметив, что они острее всего и точнее всего понимают необходимость действий России по поддержке проживающих на этих территориях граждан. Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из них участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности. "Во-первых, хочу поблагодарить Вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей, ваших соотечественников, наших сегодня соотечественников. Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях", - сказал Путин. Он отметил, что когда молодые люди отстаивают интересы своей и малой, и большой родины - это чрезвычайно важно. При этом президент выразил сожаление, что молодой человек не хочет посвятить себя педагогической работе, отметив, что "такие парни нужны в педагогике". "Но тем не менее, выбор должен быть сделан по зову сердца. Только тогда можно рассчитывать на успех", - сказал Путин. "Я желаю Вам успехов и обязательно учту, что Вы хотите работать в службе безопасности. И так и сделаем", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html
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владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Политика
15:57 25.01.2023 (обновлено: 16:47 25.01.2023)
 
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова
Президент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин фотографируется со студентами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, отметив, что они острее всего и точнее всего понимают необходимость действий России по поддержке проживающих на этих территориях граждан.
Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из них участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности.
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Суверенитет Европе со временем будет возвращен, заявил Путин
"Во-первых, хочу поблагодарить Вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей, ваших соотечественников, наших сегодня соотечественников. Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях", - сказал Путин.
Он отметил, что когда молодые люди отстаивают интересы своей и малой, и большой родины - это чрезвычайно важно.
"Это может понять только человек, который сам рискует жизнью. По-другому сталь не закаляется. Это совершенно очевидно. И слава Богу, что Вы живы, здоровы, и у Вас есть хорошие жизненные перспективы. Кончено, такие люди востребованы и нужны будут и в специальных службах, и в Федеральной службе безопасности, вне всяких сомнений", - добавил президент.
При этом президент выразил сожаление, что молодой человек не хочет посвятить себя педагогической работе, отметив, что "такие парни нужны в педагогике".
"Но тем не менее, выбор должен быть сделан по зову сердца. Только тогда можно рассчитывать на успех", - сказал Путин.
"Я желаю Вам успехов и обязательно учту, что Вы хотите работать в службе безопасности. И так и сделаем", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия социальных объектов в рамках федеральных и региональных программ развития - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаПолитика
 
 
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