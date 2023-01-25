https://ria.ru/20230125/putin-1847363116.html

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса - РИА Новости, 25.01.2023

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении Донбасса

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, отметив, что они острее всего и точнее... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:57

2023-01-25T15:57

2023-01-25T16:47

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847380110_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3bcf225e5a3de233ee801320c7f33173.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в боевых действиях по освобождению Донбасса, отметив, что они острее всего и точнее всего понимают необходимость действий России по поддержке проживающих на этих территориях граждан. Президент РФ в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" и пообщался со студентами. Один из них участвовал в операции по освобождению ЛНР и выразил желание работать в службе безопасности. "Во-первых, хочу поблагодарить Вас и всех ваших боевых товарищей, которые принимали участие в боевых действиях по защите людей, ваших соотечественников, наших сегодня соотечественников. Думаю, что такие люди, как вы, острее всего и точнее всего понимают необходимость того, что сейчас делает Россия по поддержке наших граждан, проживающих на этих территориях", - сказал Путин. Он отметил, что когда молодые люди отстаивают интересы своей и малой, и большой родины - это чрезвычайно важно. При этом президент выразил сожаление, что молодой человек не хочет посвятить себя педагогической работе, отметив, что "такие парни нужны в педагогике". "Но тем не менее, выбор должен быть сделан по зову сердца. Только тогда можно рассчитывать на успех", - сказал Путин. "Я желаю Вам успехов и обязательно учту, что Вы хотите работать в службе безопасности. И так и сделаем", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html

https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика, политика