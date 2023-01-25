https://ria.ru/20230125/putin-1847358917.html
Путин рассказал, как рубил лес в тайге
Путин рассказал, как рубил лес в тайге - РИА Новости, 25.01.2023
Путин рассказал, как рубил лес в тайге
Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:44
2023-01-25T15:44
2023-01-25T18:51
общество
владимир путин
россия
республика коми
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми, рубил лес в тайге и строил дома. Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". "Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили", - сказал Путин в ходе общения со студентами. Он отметил, что работа в студотряде была напряженная, тяжелая, но полезная.
https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html
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республика коми
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847370009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c097d389ef2d8a197811b53cee412dfd.jpg
Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили"
Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили"
2023-01-25T15:44
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, республика коми
Общество, Владимир Путин, Россия, Республика Коми
15:44 25.01.2023 (обновлено: 18:51 25.01.2023)
Путин рассказал, как рубил лес в тайге
Путин рассказал, как в студенческих отрядах рубил лес в тайге и строил дома
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми, рубил лес в тайге и строил дома.
Путин
в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
"Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили", - сказал Путин в ходе общения со студентами.
Он отметил, что работа в студотряде была напряженная, тяжелая, но полезная.