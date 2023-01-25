https://ria.ru/20230125/putin-1847358917.html

Путин рассказал, как рубил лес в тайге

Путин рассказал, как рубил лес в тайге - РИА Новости, 25.01.2023

Путин рассказал, как рубил лес в тайге

Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми,... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:44

2023-01-25T15:44

2023-01-25T18:51

общество

владимир путин

россия

республика коми

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми, рубил лес в тайге и строил дома. Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". "Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили", - сказал Путин в ходе общения со студентами. Он отметил, что работа в студотряде была напряженная, тяжелая, но полезная.

https://ria.ru/20230125/mir-1847357730.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили" Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили" 2023-01-25T15:44 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, республика коми