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Путин рассказал, как рубил лес в тайге - РИА Новости, 25.01.2023
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Путин рассказал, как рубил лес в тайге
Путин рассказал, как рубил лес в тайге - РИА Новости, 25.01.2023
Путин рассказал, как рубил лес в тайге
Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми,... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:44
2023-01-25T18:51
общество
владимир путин
россия
республика коми
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми, рубил лес в тайге и строил дома. Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". "Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили", - сказал Путин в ходе общения со студентами. Он отметил, что работа в студотряде была напряженная, тяжелая, но полезная.
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Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили"
Путин о своей работе в студотрядах: "Рубили лес, дома строили"
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общество, владимир путин, россия, республика коми
Общество, Владимир Путин, Россия, Республика Коми
15:44 25.01.2023 (обновлено: 18:51 25.01.2023)
 
Путин рассказал, как рубил лес в тайге

Путин рассказал, как в студенческих отрядах рубил лес в тайге и строил дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал студентам, что в свое время принимал участие в работе студенческих отрядов, работал на севере, в Республике Коми, рубил лес в тайге и строил дома.
Путин в День студента посещает кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
"Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение. Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили", - сказал Путин в ходе общения со студентами.
Он отметил, что работа в студотряде была напряженная, тяжелая, но полезная.
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